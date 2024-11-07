華潤置地(1109)符合調整走勢　中期上望前頂32元｜彭偉新

華潤置地上個交易日跟隨港股回調並以 26.6 港元收市，全日下跌 0.6 港元，跌幅為 2.21%。由於內地股的整體前景未受市場所關注，令到集團過去5年的平均Beta值為 0.52，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 33.7 港元，而最低位則曾見 18.56港元，股價於過去52周累計下跌 8.57%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 26.6 港元計，華潤置地的股價較 50 天線高出 10.61%，另外，現價亦較 200 天線高出 5.45%，反映股價未有偏高的情況。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 6.3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 5.9%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 6.95%，但未來的5年年複合盈利則會倒退 3.45%。華潤置地過去一年的派息比率為 38%，而集團今個財年已派發 1.44 元人民幣的追蹤年股息，相等於 5.31 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 1.59 元人民幣，相等於 5.83 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.73 厘為高。集團在過去一年的派息比率為 32%，而集團今個財年已派發 1.44 元的追蹤年股息，相等於 5.31 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 1.59 元，相等於 5.83 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.73 厘為高。

華潤置地(01109)於今年6月12日至11月6日期間的資金流狀況 。（圖1）

至於華潤置地的資金流方面，股份於今年6月12日至今年11月6日期間的股價共錄得0.37%的跌幅，不過期間未有影響到投資者看好華潤置地的前景，並繼維在股價回吐期間買入股份，令到股份在該段時間內共錄得29.04 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的23.42 億港元，而散戶則佔當中的5.64 億港元(見圖1)。另外，同期的大戶投資者坐貨比率最高曾升上13.36%；而最低則跌至 -2.52%，而到11月6日當日則已反彈上3.38%，反映出整體的資金動力正在改善當中，有助逐步推動股價繼續上升。除了大戶投資者繼續吸納股份外，北水投資者亦繼續在市場上買入股份，令到北水投資者在華潤置地的股份持股比率，由今年4月底時只有6.38%逐步增加至上周五的8.24%，亦反映出北水投資者繼續看好股份前景。

除了大戶投資者繼續吸納股份外，北水投資者亦繼續在市場上買入股份。

華潤置地的股價於今年9月中曾跌返今年低位18.56港元後，便隨著內地推出一系列的刺激經濟及推動股市政策後，股價大幅飊升，並一度升上最高位見32.30港元後曾作出回調，股價經過連日回吐，曾跌返10月9日低位23.75港元，剛好回調了整個升浪總升幅的61.8%回調目標後，走勢轉為回穩，更持續在25.00港元至27.00港元水平徘徊。雖然股價近日仍然無法作出突破，但由於市場相信內地經濟已開始回穩，而且資金已再度返回市場中，令到華潤置地股價可以繼續作出反彈，市場現時共有21位分析師對華潤置地有進行調研的覆蓋，而目標價的平均值為34.76港元,以現價計算，仍然有超過3成的上升空間，投資者可在現水平買入，上望之前高位32.30港元，只要股價未有失守100天線24.60港元，則毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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