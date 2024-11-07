法國外貿銀行：若美國對華關稅60%落地　削內地GDP增長1個百分點

法國外貿銀行Natixis就美國大選結束，特朗普重主白宮，發表新一份展望。該行大中華區高級經濟學家徐建偉表示，中國未來4年，面對的會是一條非常艱難的道路。如若美國對華徵收60%的關稅落地，且中國沒有採取第三國轉口避稅，亦或尋求豁免，則內地GDP增長或將減少1個百分點。



結合該行昨日預測，其料明日人大會議結束後，公佈的財政刺激規模應有9萬億元人幣，當中大部分用於化解地方債務, 小部分則會用於增加財政赤字，刺激經濟與消費需求。



堅信特朗普對高關稅態度認真

徐建偉分析指，通過量化估算，儘管有市場樂觀聲音認為，特朗普超高關稅主張不會落地，但其就堅信，特朗普對待關稅的態度非常認真。美國如若對華徵收60%的關稅，且內地沒有採取第三國轉口避稅，亦或尋求豁免等，內地GDP增長或將減少1個百分點。

而一旦GDP增長放緩，將進一步滯緩內地需求。此前出海的救亡道路，或難以復刻。該行認為，出海向歐洲、東南亞等國確乎為良好的變陣路線，但大量商品的湧入，極可能引發新一輪不同地區的關稅制裁，且兼具地緣政治與貿易戰擴大的風險。

不過，該行亞太區首席經濟學家艾西亞就認為，特朗普的盟友關係薄弱，歐洲或被美國排擠，可預測處境非常孤獨。特朗普將注意力集中於印太地區，但台灣問題尚未解決，其餘盟友關係也有疑問，這對於中國而言是正面信號。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞認為，特朗普盟友關係薄弱，對中國而言是正面信號。

中國需自證仍「有利可圖」

徐建偉表示，中國目前唯一的出路是擴大國內市場的需求，無論是提振國內購買力，抑或提升外資興趣，只要令環球市場認同，中國仍然「有利可圖」，這也是中國政府正在實行的方向。

而論及香港市場，其稱，香港的兩大重要定位，就是作為國際貿易與金融中心。作為貿易中心，本港不可避免受到關稅與貿易戰的波及；但作為金融中心，特朗普高度強調美元的強勢地位，而內地力谷人民幣國際化，因此香港作為重要的離岸市場，仍可在美元與人民幣的體系中，立足亞太市場續發揮作用。