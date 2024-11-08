綠城中國(3900)整體估值有望受內地樓市好轉　而作出上調｜彭偉新

綠城中國去年的全年的營業額為 1,313.83億元，同比上升 3.3%，另外，期內去年全年毛利為170.73 億元，同比下跌 22.5%，毛利明顯倒退 22.5%的原因，隨了內房市場仍然處於下行的方向，令到集團未能透過加價來抵銷成本上漲的壓力，即使營業額增加3.3 %，亦未能抵消營收成本增加8.7 %。因此，去年綠城中國的毛利率只有13%，同比下降 4.3 個百份點。至於今年上半年，綠城中國的營業額為 695.62億元，同比上升 22.1%，主要是集團的整體銷售能力強勁，而且集團整體的財務較為健康，亦毋須透過白名單取得銀行資金以保交樓，但整體營業額仍環比下跌 6.51%。另外，綠城中國上個半年度的毛利率為 13.1%，同比下降 4.3 個百份點。



市場預期綠城中國今年全年的收入為1,360億元人民幣，同比升3.5%，至於明年的預測收入幾乎無增長，只有1,368億元人民幣，至於今明兩年的每股盈利分別為2.42元人民幣及2.49元人民幣，增長分別為29.2%及3.1%。以現價計算，兩年的預測市盈率分別為3.9倍及3.8倍，仍然屬於較低的估值範圍。至於派息方面，雖然內房行業在過去幾年一直處於困難時間，不過，綠城中國的股息未有作出縮減，並由2017年每股派息0.12元人民幣，增加至2023年全年每股派發0.529元人民幣，6年的年複式增長率為28%，平均股息率亦有4.6%，較其他同業只有0.3%的股息率為佳。而且1年的股價總回報率有40.1%，高於行業平均值11.2%為高。

，雖然內房行業在過去幾年一直處於困難時間，不過，綠城中國的股息未有作出縮減。（資料圖片）

集團的5 年年複合盈利增長率為 11.69%，相信未來幾年可以改善至 22.73%。綠城中國過去一年的派息比率為 35%，而集團今個財年已派發 0.43 元人民幣的追蹤年股息，相等於 4.3 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.47 元人民幣，相等於 4.80 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率4.7 厘相若。綠城中國於上日以 10.82 港元收市，全日上升 0.50港元或 4.84%。集團過去5年的平均Beta值為 0.72，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 11.72 港元，而最低位則曾見 4.94港元，股價於過去52周累計上升 29.16%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 3.86%，以現價 10.82 港元計，綠城中國的股價較 50 天線高出 35.24%，另外，現價亦較 200 天線高出 58.39%，短期或仍然要繼續作窄幅整固，但由於政策仍然利好內房股，相信股價作出較大幅度回調的壓力較低。

綠城中國股價於2022年9月升上18.50港元後見頂，而且股價更持續下跌，形成了一浪低於一浪走勢，股價持續跌至今年4月低位見4.94港元後，在9天RSI形成了一底高於一底的RSI底背馳後，股價開始作出較明顯的反彈，以反映內地推出更多利好樓市的政策。股價連續反彈後，曾一度升上今年10月初噙11.72港元後再度回調，不過，未有破壞之前的反彈走勢外，在劌日反彈下，重返之前高位，並一直企穩在20天線以上，預期股價有機會繼續反彈。若果以2022年高位18.50港元跌至底位4.95港元的全段跌浪總跌幅，按黃金比率61.8%作為中線反彈目標，股價有機會升上13.30港元水平。投資者可以在10.80港元水平買入，上望13.00港元，至於股價未有失守20天線9.75港元水平，仍然毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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