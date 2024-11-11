AI 汽車受市場歡迎　小鵬汽車 (9868) 得益　觸盈利憧憬｜彭偉新

小鵬汽車的主營業務為設計、開發、製造和銷售智能電動汽車之內地企業，集團主要產品主要為環保汽車，即SUV（G3）和四門運動轎車（P7），集團通過其專有軟件，核心硬件和數據技術在內部開發全棧自動駕駛技術，車內智能操作系統和核心車輛系統，為客戶提供一系列服務，包括充電服務、維修服務，乘車服務及車輛租賃服務。

小鵬汽車去年的全年的營業額為 306.76億元人民幣，同比上升 14.2%，另外，期內去年全年毛利為5.33 億元人民幣，同比下跌 82.9%，毛利倒退 82.9%的原因，主要是受到營業額增加14.2 %，但未有抵消另外，營收成本，而集團上個年度的毛利率為 1.7%，同比下降 9.9 個百份點。至於休團上半年度的營業額為 146.6億元人民幣，同比上升 61.2%，不過，環比明顯下跌 32.07%，但集團上半年度的毛利率為 13.5%，同比上升 14.9 個百份點。不過，由於其他的擴廣費用仍然高昂，令到集團在上半年仍然未能錄得盈利紀錄。半年度的營業收益(調整後)為 34.47億元人民幣的虧損，至於集團最上半年的股東淨收入仍然為 26.53億元人民幣的虧損。

小鵬汽車於2024年11月11日以 59.55 港元收市，全日上升 2.20 港元或 3.83%。集團過去5年的平均Beta值為 2.79，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 74.3 港元，而最低位則曾見 25.5港元，股價於過去52周累計下跌 5.91%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 41.82%，以現價 59.55 港元計，小鵬汽車－Ｗ的股價較 50 天線高出 41.82%，另外，現價亦較 200 天線高出 70.85%。

小鵬汽車於今年6月17日至今年11月11日期間的股價共錄得108.82%的升幅，期間，共錄得62.66 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的52.39 億港元，而散戶則佔當中的10.26 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.06%；而最低則跌至-3.26%，而到11月11日當日則為14.78%。近日小鵬汽車公佈推出全球首部擁有AI功能的全電動汽車P7+，受到市場所追捧下，股價急升，不單帶動大戶投資者再度追入，更由中央結算的數據所見，北水投資者在小鵬汽車的持股比率在9月底跌返17.83%後再度回升，更在上周時升上20.61%，反映出北水投資者對小鵬汽車的整體前景再度看好，有助推動股價再作出進一步的上升。

小鵬汽車股價由今年8月跌至低位25.50港元全年低位後，走勢開始見回穩而未有作進一步的下跌，尤是股價其後在低位反彈期間，成功重返20天線外，9天RSI更快速反彈並重上30以上水平，反映整體上升動力仍然偏強。股價與今年4月時低位25.70港元營造了一雙底走勢。股價在反彈上升下，曾在10月2日升上57.35港元後作出回調，股價在跌穿20天線支持見39.85港元後再度見底回穩，更在市場憧憬汽車銷售強勁，以及近日再炒作新推出的全球首部AI汽車下，股價於上周五裂口升破前高位60港元，股價於周一再度上升，並升破10月冂高位57.35港元，形成了走勢真正突破，尤其是在9天RSI成功升破70水平下，反映動力強勁。因此，技術走勢上已出現突破的訊號。若果按10月份股價回調幅度的1.618倍作為突破後的上望空間，預期股價可升上66港元水平，投資者可以在59港元水平買入，上望65港元，至於股價一旦失守57.00港元，則要先行沽出止蝕。

圖1：北水投資者在小鵬汽車的持股逐步上升

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。