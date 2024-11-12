中聯重科(1157)已升破各主要技術阻力位　並有望重返高位｜彭偉新

中聯重科 (1157.HK) 上周五以 5.58 港元收市，全日下跌 0.11 港元，跌幅為 1.93%。集團過去5年的平均Beta值為 0.88，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 6.6 港元，而最低位則曾見 3.62港元，股價於過去52周累計上升 38.78%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 5.58 港元計，中聯重科的股價較 50 天線高出 18.9%，另外，現價亦較 200 天線高出 11.62%，股價短期走勢或會先行作出整固，但暫時未有出現再度急跌的風險。



集團在首三季的盈利增長為9.9%，達到31.39億元人民幣，至於營業額方面，首三季達赤343.86億元人民幣，按年仍然下跌3.2%。市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 10.9%，而下一財年的盈利預測仍會增長 23.5%，另外，集團的 5 年年複合盈利會見改善，會由之前倒退 16.41%，改善至增長17.44%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.6 倍，市場給予集團的預測市盈率為 8.7 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 0.79 倍。

中聯重科過去一年的派息比率為 74%，而集團今個財年已派發 0.32 元人民幣的追蹤年股息，相等於 6.28厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.35 元人民幣，相等於 6.89 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 5 厘為高。

中聯重科(01157)於今年6月14日至11月8日期間的資金流狀況。（圖1）

另外，中聯重科於今年6月14日至今年11月8日期間共錄得0.71%的跌幅，同期共錄得6.45 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.78 億港元，而散戶則佔當中的1.67 億港元(見圖1)。而大戶投資者的坐貨比率最高曾升上28.34%，最低曾跌至 -9.98%，而到11月8日當日則為23.95%，反映中聯重科的大戶資金動力非常強勁，特別是在圖1中所示，散戶投資者及大戶投資者在資金流均見持續大幅增加，這是利好股價後市的其中一個主要訊號。至於北水投資者似乎對中聯重科的前景較為樂觀，尤其是北水投資者曾一度在7月底之後開始作短期減持部署後，便再度由9月開始重新加注，令到北水投資者所持有的中聯重科的持股比率由當時只有18.79%逐步增加至11月5日的26.74%(見圖2)，兩個月已增加了接近8個百份點的持股比率，反映北水投資者在股價由9月低位逐步彈期間，繼續主動在市場上買入加倉，進一步支持股份走勢繼續向好。

中聯重科股價於今年5月中升上最高位見6.60港元見頂後，便持續由高位回落，更在失守所有的移動平均線支持後，最低位曾跌至9月中見3.62港元後，在股價由低位作出反彈，並成功收復20天線及50天線後，便大布作出反彈，更一度升上6.37港元後回出回調，不過，股價未有失守50天線支持，並在低位作出反彈下，股價重返20天線後，已重返5.50港元水平。由於股價在最近回調下，未有失守由9月開始的反彈浪總升幅的61.8%，未有破壞之前的上升走勢，預期股價可以逐步反彈並再上試5月份的高位。投資者可以在5.50港元水平買入，上望6.50港元，若失守20天線宜先行沽出止蝕。

中聯重科 (1157) 股份由9月初開始被北水所關注並吸納作長線部署。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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