港股走勢再度轉弱　資金再流向香港電訊(6823)等收息股份｜彭偉新

雖然中央一如預期公佈一籃子的組合拳以支持內地經濟發展，以及搞活內地的資本市場，並且更在人大會議中通過了合共10萬億元人民幣的發債規模，為地方政府的城投公司進行化債，希望可以透過這種按排令到地方政府可以繼續營運，並把短期即將到期的債務順延，有助降低地方政方的整體利息開支。雖然該等公佈大致符合市場所預期的內容，不過內容並未有令到市場有驚喜，因此，港股整體走勢開始出現回調外，更在周二當日恒指連2萬點亦告失守，令到恒指似乎有向下試回5月份頂部的支持水平19,700點。在市況轉弱下，市場的資金通常都會流向有較佳防守力的公用股份，其中，香港電訊 (6823) 亦是其中一隻較受到投資者所歡迎的股份。



香港電訊是香港的主要電訊服務供應商之一，集團主要提供電訊及相關服務，並透過三大分部運營，包括電訊服務部門提供本地電話服務、寬帶接駁服務、本地及國際數據、直通國際電話、技術保養及外判服務以及電話營業管理服務。另外，流動通訊部門在香港從事流動通訊業務。至於其他業務部門提供包括企業支援服務及及多媒體服務。由於所經營的業務非常穩定，為集團提供穩定的現金流，令集團在過去一段較長的時間均能提供穩定的盈利及股息派送，因此，在市況存在不確定性下，均會成為資金的避險選擇。

在市況轉弱下，市場的資金通常都會流向有較佳防守力的公用股份。（資料圖片）

市場預期集團今個財年的全年盈利預測會維持3% 的低單位數的增長，至於下一財年的盈利預測仍會增長 5.9%，由於業務前景的可見性非常高，令到集團的 5 年年複合盈利率由之前倒退 1.52%，改善至未來的 1.92%增長。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 14.7 倍，市場給予集團的預測市盈率為 18.1 倍，較追蹤市盈率為高，而市賬率則為 2.18 倍。

香港電訊過去一年的派息比率為 116%，而集團今個財年已派發 0.77 港元的追蹤年股息，相等於 7.93 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.77 港元，相等於 7.93 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 7.22 厘為高。投資者相信集團的整體股息率不變下，短期買入作為避險的作用，並可以穩定地收取7.9厘的年股息率。市場現時仍然有4位分析師對香港電訊有進行調研覆蓋，而所給予的目價中位數為12.00港元，至於利用財務模型計算出香港電訊合理值的平均值為11.00港元，而兩估值較現價9.92港元分別仍有22.5%及13.6%的潛在升幅。

香港電訊於2024年11月12日以 9.92 港元收市，全日上升 0.16 港元或 1.64%。集團過去5年的平均Beta值為 0.42，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 10.5 港元，而最低位則曾見 8.1港元，股價於過去52周累計上升 20.05%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 9.92 港元計，香港電訊的股價較 50 天線低 0.25%，不過，現價則較 200 天線高出 5.79%，但未有出現股價偏高而有回調的風險，預期股價仍然有進一步上升的空間。投資者可以在股價返回9.90港元水平買入，預期股價可以升上去年4月所形成的雙頂的頂部10.80港元，至於股價只要未有失守100天線9.60港元暫毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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