中國鐵塔(0788)走勢有望受到資金追捧　而重返10月高位｜彭偉新

近日港股走勢隨著中央推出的化債措施不似預期，而整體上升動力轉弱後，資金由高Beta的科技股流向低Beta的高息股，令到不少中資電信股的走勢在周三突然逆轉，其中，中移動、中電信及中聯通的股份升幅由2%至5%不等，雖然收市時整體升幅明顯收窄，但相信資金繼續追捧高息股的方向仍會持續。中國鐵塔現時的主要客戶包括內地三大電信商，為其基站提供電力及光纖骨幹等鐵塔設備，由於電信股一向都是收入穩定，而且現金非常充裕，因此，中國鐵塔同樣是收入相對穩定。



市場對中國鐵塔今個財年的全年盈利預測會增長 16.7%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 14.3%，，其後的 5 年年複合盈利率會改善為 21.15%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 15.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 13.2 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到--倍，而市賬率則為 0.84 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 1.7 倍，企業價值對收入為 2.56 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 3.64 倍。

中國鐵塔過去一年的派息比率為 67%，而集團今個財年暫時已派發0.011元人民幣的中期股息，市場預期集團今年全年每股派 0.05 元人民幣，相等於 5.2 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 2.85 厘為高。主要是集團現時有機會隨著整體盈利能力得到改善，以及集團需要大幅進行折舊撥備的機會下降，令到可以用作為派發現金紅的手頭現金逐步增加。預期未來幾年暫時未有大規模的資本投入，而用作折舊撥備的資產亦相繼完成撥備周期後，可以用作為派發現金經利的現金流會更多下，集團有機會進一步加大整個派息比率，甚至有機會提升上80%水平。

中國鐵塔於上日以 1.05 港元收市，全日上升 0.04 港元或 3.96%。集團過去5年的平均Beta值為 0.22，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 1.18 港元，而最低位則曾見 0.72港元，股價於過去52周累計上升 26.25%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 6.64%，以現價 1.05 港元計，中國鐵塔的股價較 50 天線高出 1.35%，另外，現價亦較 200 天線高出 8.58%。

中國鐵塔(00788)於今年6月21日至11月13日期間的資金流狀況。（圖１）

中國鐵塔於今年6月19日至今年11月13日期間的股價共錄得3.96%的升幅，期間，共錄得7.56 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的6.23 億港元，而散戶則佔當中的1.34 億港元(見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上26.52%，之後亦曾跌至最低見 -19.81%，而到11月13日當日則為 -8.86%，整體資金動力有所改善。而最重要是在過去兩大戶資金流已開始由跌轉升，反映出投資者開始重新關注中國鐵塔的整體前景。

投資者可以在1.05港元水平買入，上望之前的高位1.20港元水平作為目標水平，至於股價一旦失守1.00港元，則最好先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。