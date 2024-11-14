「打風不停市」締雙贏　百利而無一害｜許繹彬

本周全球焦點，定必是美國「狂人」特朗普再度當選美國總統，因而令道指再度創下歷史新高，有份投資美股市場的投資者相信難掩興奮心情。但在地球的另一邊，則可用「有人歡喜有人愁」來形容，港股在特朗普勝選後可謂陰霾籠罩，出現四連跌，更呈現久守必失的情況，守穏多時的20000點，最終難敵淡友的重擊。昨日（即13日）更低見19608點，50天線曾一度宣告失守；儘管港股在收市前重返50天線上，但由於淡勢已成，要重返20000點，好像顯得力不從心。



本周港股出現進退失據的導火線，是特朗普重掌白宫後，令市場不期然聯想起久違的美方向中國徵收的關稅戰，憂慮會重施故技，中國定必又再成為特朗普加強打壓的重點目標。再者，內地人大常委會會議在上周閉幕，救市措施欠缺驚喜，規模及細節均令投資者失望，因而未能為港股帶來刺激作用。加上，可能外資認為國內所推出的救市措施對資本市場的衝擊已經有限，從而令外資開始有離開中國資本市場的跡象。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓的君悅酒店與共和黨眾議院議員會面時發表講話。（Reuters）

人民幣轉弱不利資金進入中港股市

據《彭博》統計顯示，中資股的交易所買賣基金（ETF）已是連續第四周遭遇外資撤資。不得不承認，市場對內地經濟前景的信心正顯著動搖及失去耐性。而美元兌人民幣曾一度逼近7.25，是三個月以來的低位，可見人民幣匯率非常疲弱，亦是阻慢資金流入資本市場的主因。上述各項數據均對中港兩地股票市場不利，如情況未有改善，相信市場波動可能會增大。

筆者認為，投資者對市場仍充滿無限期望，守望著內地會對實體經濟再推出一連串刺激政策幫助，相信亦無可厚非。但如仍念記著「連環拳」後的氣勢，只會有可能不斷失望。如過分進取，最後恐怕會敗走離場。原因其實很簡單，市場相信早已對一系列的救市措施作出消化，或用「習以為常」來形容；平心而論，如果每周也要不斷指望救市方案來挽救經濟，是否因為藥力未如理想或吃藥後未有反應，才不斷要試吃不同類型的藥來救治當前的經濟難題？因此，筆者認為，現階段應理智地等待國內在推出一連串的救市措施下，有否令經濟、內房及內需問題有所改善，才是斷定未來國內應推出哪類型的救市方案，這樣才是良策。而港股則一向在欠缺實質自理能力下，始終是較為被動，偶有風吹草動，跌幅可能會比其他國家為多，投資者定必要格外留神，「炒股唔炒市」，見步行步。

周四（14日）早上桃芝開始減弱，天文台已宣布將於11時20分改掛3號風球。 (鄒家鳳攝)

筆者在執筆時，適逢剛巧掛上八號風球。今次八號風球除是罕見於11月高掛外，還有另一個歷史使命，就是香港股票市場作出「零的突破」，正式實施「打風不停市」，在政策上終於能與全球著名的交易所睇齊。雖然是次政策對其他交易所，尤以中國股票市場而言並非新鮮事，但起碼香港終於肯踏前一步，與世界同步。即使不會瞬間做到「追日趕美」，但起碼可以與世界接軌，與其他國家爭一日之長短，在現行香港疲弱的經濟下，如在八號風球下仍能保持2,000億元成交，相信在印花稅的進帳下，庫房亦會帶來不少收益，可謂締造雙嬴，百利而無一害。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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