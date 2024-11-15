恒指穿19700點　南方恒指反向ETF 　成看淡後市投資工具｜彭偉新

港股自9月11日見低位16964點開始反彈，並在內地推出組合拳作為刺激經濟、穩定樓市，以及為上市金融企業可以取得更大的流動性後，恒指雖然一度跟內地A股大幅急彈，令到恒指曾於10月7日升上最高位23,241點高位後，在內地推出更多的相關政策後，恒指更由高位作出回調，並曾一度跌至20天線見19,977點後，走勢轉為橫行，並在10月中至11月初期間，恒指一直能夠維持在20,000點至20,900點之間徘徊。不過，當內地的人大會議結束，並確定了為6萬億人民幣的地方債進行展期，以及另外4萬億的專項債後，市場認為整個規模未足以代解內地的地方債問題外，更重要的是暫時已再沒有刺激內地消費市場，又或者支持資本市場的政策可以在短期內出台。因此，股市隨著近日連內地A股亦走弱下，恒指已向下跌穿了過去一個月的橫行區底部支持位20,000點，而且在過去兩日更連續跌穿今年5月20日的反彈阻力位19,706點，以及50天線的支持，令到走勢上出現了明顯的技術跌破，利淡走勢明顯。



2024年1月16日，恒生指數失守16000點，以15865點收市，創逾一年低位。之後繼續連跌，至22日更以14961點收市。（梁鵬威攝）

按黃金比率的技術走勢而言，恒指由今年1月22日低位14,794點開始形成的升浪計，並反覆升上今年10月7日高位24,241點後，共累積8,447點的升幅，按黃金比率回調幅度計算，若果股價經過持續上升並作出回調，若未有回調超過整個升浪總升幅的38.2%的話，恒指只屬於回調並有望再進一步重返之前高位。不過，若果一旦失守整個升浪總升幅的38.2%的話，回調會進一步加深，並會以前升浪總升幅的61.8%作為下一個目標。若果，連回調幅度亦超過61.8%的話，便會破壞整個升浪，並有機會推動股價跌返整個升浪的起步位。就今次恒指由高位回調計，若果回調38.2%的話，恒指回調的幅度會等於3,226點，若果以61.8%作為回調幅度的話，則回調的幅度為5,220點。因此，恒指由高位23,241點開始進入回調下，38.2%回調目標為20,015點，由於現時恒指已經失守了20,015點，因此，恒指的支持位要跌返整個升浪的61.8%，即恒指調目標為18,021點。

若果以昨日跌至19,400點水平作為參考，恒指要跌至18,021點水平，即仍然有超過7%的潛在下跌空間。雖然跌幅計未算非常大，但投資者可利用由南方東英所發行的兩倍反向ETF (7500) 作為看淡恒指的工具。以南方恒指反向ETF的現價3.94港元計算，若果以恒指仍然有7%的下跌空間的話，該ETF的理論上升幅度可達到15%左右，即該ETF的價格可以升上4.53港元。投資者可以在3.94港元買入，上望4.53港元，至於恒指一旦未有跌低於19700點以下，會令到該ETF跌穿3.82港元，到時要先行沽出止蝕。因此，投資者可以在3.94港元買入，上望4.53港元，至於跌穿3.82港元則要先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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