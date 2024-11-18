瑞銀倡降南向通門檻　增港IPO吸引力鬥美國　外資加倉意願升

內地與香港金融市場「互聯互通」迎來十周年，瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，互聯互通的機制，在全球範圍內，可謂是最成功的金融和平台創新。而下一步的優化動作，他就期待降低南向通門檻，令沒有在港上市的內地公司，亦可以吸引到海外資金，變相增強香港IPO市場的吸引力。



而談及9月底以來的內地救市措施，房東明相信，北京的政策導向發生轉變，續有接力動作，海外投資者有加倉意願，不過會根據年底的經濟數據等再考慮。但他相信，中國今年應呈現積極的資金淨流入勢態，年初至今，預計已有200億美元淨流入。



互聯互通創新全球最成功 具三大重要特點

房東明認為，互聯互通機制具備三大重要的特點。第一為國際化，其表示內地仍然為半開放式的資本市場，而該機制提供了國際視角。第二則為融合，互聯互通令很多投資習慣與策略發生改變，例如港股A股化、A股國際化等趨勢。

而第三、且最獨特一點，是與時俱進，包括ETF、REITS等產品的擴容，以一種不可逆轉（irreversible）的方式循序漸進更新。國際資金對於風險管理和對沖的需求旺盛，希望可以購買內地的國債、期貨期權等產品對沖風險。就南向資金而言，很多內地的機構投資者，尤其是保險公司，由於H股較A股更為便宜，也更願意購買兩地同樣上市公司的H股。至於港股方面，窩輪、反向槓桿產品同具有吸引力。

據該行表示，年初至今，港股通已佔香港交易額的34%，而北向交易就佔A股交易總額的14.6%。2024年首三季，北向和南向交易的日均成交額與2014年開通首月的日均數據相比，分別增長21倍和40倍。

房東明表示，互聯互通的機制在全球範圍內，可謂是最成功的金融和平台創新。（周令知攝）

籲降南向通門檻 「新股通」短期難實現

而對於互聯互通機制下一步的改進，房東明認為，擴大互聯互通的範疇應較為容易開展。他希望可以將更多非內地在港上市的公司，納入南向投資計劃，即降低南向通門檻，幫助香港更有效吸引全球企業。

他表示，全球範圍內均可見，美國IPO市場的吸引力漸強，而由於內地資本市場「半封閉」，料對中國影響尚且有限，但對歐洲及香港的影響就較大。若可以降低南向通限制，相信香港可在新公司上市選擇交易所時，提供較大吸引力，而香港正是少數幾個，足以同美國交易所對比較量的國際金融中心。

不過問及「新股通」進展，他就謂，新股通非常需要，但總體尚有兩地法律性障礙，料短期內實現並不容易。但恰似中港跨境交通，巴士地鐵乃至高鐵，選擇多多，相信相關事宜可以通過其他機制例如QFII（合格境外機構投資者）、QDII（合格境內機構投資者）進行開放，無需完全依靠滬深港通。

至於面對此前傳聞，內地考慮免除內地投資者的港股通股息稅，他就表示，稅務事關財政收入，需要國家部委以及交易所的高層協調，相信方向是清晰的，其作為市場參與者也頗為期待。

房東明認為，「新股通」非常需要，但尚有兩地法律性障礙，料短期內實現並不容易。（資料圖片）

料外資今年積極淨流入中國 惟需觀望經濟數據

9月24日的「大救市日」，三大監管巨頭齊聚，推出救市組合拳，房東明透露其當日恰在北京現場，政策推出後，眼見環球資金對於中港股市的興趣有所提升。自當日起，中港股市互聯互通的交易量，均約增長3至4倍，證明當政策主導的基本面變化，海外資金會加倉中港股市，他表示，去年通過QFII與互聯互通，大約有1千億美元的淨流出，但從年初至今，相信會產生積極的淨流入，約為200億美元。

不過，加倉和流動性改善的過程中，包括量化和高頻等各類策略，仍是有序地參與。其認為，股市總是會預先給出預期的反應，但需要基本經濟數據、企業盈利等去追逐刺激政策的利好，所謂眼見為實（seeing is believing），市場需要觀察年底最後兩個月的GDP、CPI等多項指標，確認基本面的跟進。

港股最近勢頭不及A股，房東明分析認為兩地的投資者背景有別，在岸投資者更快地感受到政策轉向的決心。（資料圖片）

回調予入市新機會 料北京續有刺激政策接力

股市近期的回調，房東明就認為，是給反應慢的散戶及長線投資者時間，尋求更吸引的估值，是入市的新機會（ a decline consolidation gives investors an entry point）。因為股市回升太快，買方會擔憂中港股市估值過高，產生新風險。

而港股最近勢頭不及A股，他就分析指，兩地的投資者背景有別，在岸投資者更快地感受到政策轉向的決心，且內地的投資產品限制，故而A股表現更佳。而港股面對海外投資者，資金遲疑可以理解，但投資者已經在進行倉位部署。

市淡的另一大因素，則是市場正消化美國大選的變動，以及美元走強的影響。房東明相信，北京會有後續的刺激政策出台，儘管關稅等立場不容忽視，但是特朗普入主白宮，首先降低了全球範圍內戰爭與衝突的風險。且中國與其已有了4年的相處經驗，相信會在各領域對話中，彼此協調，相信談經濟談生意的本質，不是一決高下，而是彼此雙贏。