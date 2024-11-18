阿里巴巴(9988)「錢」景可期　淘天集團提升變現順利｜彭偉新

阿里巴巴上週五公佈截至9月底的第二財季業績，收入為2,365億元人民幣，同比上升5%，至於經營利潤為352.46億元人民幣，同比上升5%，而收入增長主要來自電商業務(淘天集團)有節奏提升變現率所帶動。今季業績表現不但符合市場預期，更重要是，這跟阿里巴巴首席執行官吳泳銘在上季提到的前瞻性目標保持一致，計劃落實。數據反映阿里巴巴通過對核心業務的持續優化和投入，實現收入的穩步增長，更在增長質量上取得顯著成績。



不過，由於篇幅所限，筆者今日先集中在市場焦點，即阿里旗下淘天集團整體變現率能力上的分析。本季度，淘天的Take rate同比保持穩定，客戶管理收入(CMR)實現2%的加速增長，表明公司在電商市場的運營及變現能力持續增強。

筆者認為，淘天集團推動CMR增長有幾個關鍵因素。首先，淘天的「全站推廣」及基礎軟件服務費將為CMR提供長期增長動力。自今年9月1日起，淘天開始對平台上的交易收取基於確收GMV的基礎軟件服務費，與電商行業慣例保持一致。集團同時取消天貓商家年度服務費，並向特定中小商家提供軟件服務費返還，以降低商家的運營成本，激勵他們在平台上做更多生意。由AI驅動的全平台市場營銷工具「全站推廣」的商家滲透率正穩步提升，反映有更多商家利用工具進行更高效的營銷投放，為未來CMR繼續保持良好的增長趨勢。

至於，在剛結束的雙11也再次驗證淘天戰略的有效性，平台成功吸引大量買家下單，購買用戶規模恢復增長，創下歷史新高，成交破億的品牌數也顯著增加。這一成果直接推動淘寶天貓的雙11 GMV實現強勁的增長，電商行業正逐漸回歸到價值導向的新起點，用戶體驗的提升與商家經營環境的改善形成互相促進的正循環，吸引更多商家入駐，並促進平台的活躍度，向市場證明「聚焦核心業務堅定投入」戰略有效。

本季度，淘天的Take rate同比保持穩定，客戶管理收入(CMR)實現2%的加速增長，表明公司在電商市場的運營及變現能力持續增強。（資料圖片）

更重要的一點是，管理層通過強大執行力，快速推動戰略落地，阿里管理層悉數兌現此前的增長承諾。筆者回想起，吳泳銘在今年5月時的分享，在保持用戶訂單及GMV增長的趨勢下，集團有節奏地推進商業化進展的速度，預計2025財年下半年逐步推出與新產品機制和平台演算法相匹配的商業化產品，進一步提升以CMR為核心的營收增長，並通過算法能力提升，優化商家變現效率的同時，提升平台流量利用率和商品轉化效率，預計CMR將於2025財年下半年有所改善，可見管理層是說到做到。

進一步延伸，隨著管理層進一步深化和落實其業務戰略，阿里未來有望在更多領域取得突破，屆時投資者將對阿里未來業績持續向好，，以及就其戰略佈局和落地情況進行價值重估等一系列連貫操作，對公司發展前景、建立更大的信心。

阿里今早開市前公佈計劃同步發行以美元和人民幣計價的優先無擔保票據。（資料圖片）

阿里今早開市前公佈計劃同步發行以美元和人民幣計價的優先無擔保票據，具體條款將在發行定價時確定。集資主要用於償還境外債務及股份回購。在當前市場環境下，這一決策顯得尤為明智。公司無疑擁有充足的現金儲備，但境外資金成本目前處於相當低的水平，亞洲區域美元債收益率已降至歷史低點，為發債提供了絕佳時機。

阿里持續進行股份回購，本財季回購41億美元的股份，整個財年上半年回購金額高達100億港元，股本淨減少4.4%，減幅相當顯著。未來仍有220億港元的回購額度，市場對此充滿期待。若能以低成本資金支持此舉，則是合理之選。筆者認爲，當前確實是融資的理想時機，不僅能有效降低資金成本，還能進一步提升股東回報。

走勢上，阿里於上週五以 87.2 港元收市，全日下跌 0.75 港元，跌幅為 0.85%。集團過去5年的平均Beta值為 0.35，系統性風險低於大市。以現價 87.2 港元計，股價較 50 天線低 7.73%，但較 200 天線高出 9.54%，反映出股價已較其長期走勢表現為佳，而中期技術走勢未有太過偏高。

股價自今年1月由低位62.98港元開始營造橫行走勢底部後，股價於4月開始形成上升形態，並在持續上升後，於10月2日升上最高位見118.70港元才開始回調，雖然股價在11月確認失守20天線及50天線，但上週五ADR未有失守100天線外，更未有跌穿整個升浪總升幅的61.8%回調目標，反映回調有機會短期見底。投資者可以在跌至84港元水平買入，中線暫時以整個回調幅度的61.8%反彈105港元作為目標。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。