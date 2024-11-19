恒生指數2連升重上19600點　成交額卻縮至1220億　車股發力上衝

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（18日）反彈，終止連續6日跌勢。不過同日美股走勢個別，道指低收55點，反映科技股走勢的納指則升逾百點。



【16:28】港股連升2日

港股連升2日，不過成交額卻進一步縮至略多於1,200億元。恒指收市報19663點，升87點，國指升25點，報7082點，科指升53點，報4395點，成交額約為1,220億元。

手機設備股普遍上揚，比亞迪電子（0285）升6.3%，收市報30.25元，舜宇（2382）升3.3%﹑信利國際（0732）升1%，瑞聲（2018）逆市跌0.7%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.3%﹑蒙牛（2319）升1.6%﹑安踏（2020）升1.1%﹑李寧（2331）升0.5%。

汽車股方面，小鵬（9868）升3.5%﹑蔚來（9866）升5.1%﹑理想汽車（2015）升3%﹑比亞迪（1211）升0.5%﹑吉利（0175）跌1.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.2%﹑美團（3690）升1.7%﹑騰訊（0700）升0.5%﹑小米（1810）跌1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.6%﹑友邦（1299）升0.4%﹑港交所（0388）升0.3%。

【15:31】港股最新升73點

內地股市高收，上証指數收市報3346點，升22點，深成指數收市報10743點，升199點，滬深300指數收市報3976點，升26點，創業板指數收市報2256點，升65點。

港股方面，恒指最新報19650點，升73點。

【13:11】港股升幅收窄至28點

港股升幅後收窄，最新報19605點，升28點。

金礦股上揚，紫金（2899）升5.1%；中國黃金（2899）升10.6%，招金（1818）升2%。

【12:32】港股半日升64點

港股半日升64點，報19640點，國指升7043點，升16點，科指升37點，報4378點，成交額為633億元。

攜程（9961）升5.6%，中午收市報505元。同業的同程旅行（0780）升3.9%，報18元。

消費股方面，海底撈（6862）升2.2%﹑蒙牛（2319）升0.6%﹑李寧（2331）升1.3%。

汽車股方面，小鵬（9868）升2.8%﹑蔚來（9866）升3.4%﹑理想汽車（2015）升2.6%﹑比亞迪（1211）升0.4%。

科技股方面，小米（1810）跌3.1%﹑阿里（9988）跌0.9%﹑美團（3690）無升跌，報169元，騰訊（0700）升0.5%。

金融股方面，港交所（0388）升0.1%，滙豐（0005）升1.2%。

【10:13】港股升幅縮至71點

港股最新報19648點，升71點，國指升23點，報7080點，科指升39點，報4380點。

攜程（9961）升5.8%，為目前表現最佳藍籌。

【09:20】

港股連續兩日反彈，恒生指數開市報19699點，升123點，升幅達0.63％；國企指數報7103點，升46點，升幅為0.66％；恒生科技指數報4381點，升40點或0.93％。

小米集團（1810）高開1.22%，報29.15元。據最新公布的業績，第三季度營收925.1億元創歷史新高，按年增長30.5%。

攜程集團（9961）第三季盈利升46.6%，股價高開2.6%報490.6元。

騰訊（0700）高開0.6%報406.6元；阿里巴巴（9988）升0.8%，報86.95元；友邦（1299）升0.4%報57.25元；滙控（0005）升1.2%報71.4元。