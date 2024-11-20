極兔速遞(1519)雙11成績亮眼　大行看好　回購提振股價｜彭偉新

極兔速遞(1519)已連續4年成為東南亞市場排名第一的快遞運營商，在中國快遞業的市場份額也是名列前茅。集團更進一步將快遞業務拓展至拉丁美洲、中東和北非，因此迅速成為市場上投資者關注的焦點。



伴隨著近年來電商行業蓬勃發展，可靠有效的快遞服務，能將當地貨品在最短的時間內發送到買家手上，已然是成功電商不可或缺的配套之一。因此，極兔在全球共13個國家均已部署好完善的物流網絡，除了有助集團自身提升貨品處理能力外，亦有助電商平台和商家搶佔市場，形成了雙贏的局面。

雙十一表現亮眼 彰顯增長潛力

集團在上周公佈，在今年的雙11業務旺季期間，極兔全球訂單包裹量增長強勁，11月12日當天的全球攬收包裹量更是實現單日突破一億件，創下歷史新高。面對包裹量急升，極兔在多個市場提前部署，加大基礎設施建設和人力資源投入，確保了運營效率和服務品質，穩居行業前茅。

值得一提的是，在東南亞市場，極兔於11月1日至11日期間平均單日攬收包裹量超1500萬票，較去年上升73%，增長不俗。在中國市場，極兔在雙11業務旺季期間平均單日攬收包裹量近6,600萬票，較去年同期增長25%，亦表現出強勁的增長動力。極兔持續通過技術創新、精細化運營和本地化服務，不斷鞏固其在各個市場的競爭優勢。

東南亞市場，極兔於11月1日至11日期間平均單日攬收包裹量超1500萬票，較去年上升73%，增長不俗。（資料圖片）

花旗首次覆蓋 給予「買入」評級

市場上對極兔速遞進行調研覆蓋的分析員已達到13位，給予目標價由6.00港元至11.00港元不等，但目標價平均值達8.35港元，顯示出其股價仍有較大上升空間。本月，花旗證券首次將極兔列入調研覆蓋名單之內，給予集團「買入」評級，主要看好極兔的強大執行力，在中國電商全球化浪潮中的有利位置，新市場的快速增長以及獨特的區域代理模式。花旗給予極兔目標價8.30港元，正好與市場各分析員所給予的目標價平均值8.35港元相若。

股份回購彰顯信心 股價有望重振

集團管理層承諾，極兔將繼續投入在各個市場的基礎設施建設和資源調配，確保在旺季期間，依然能够為全球用戶提供高效可靠的物流服務，滿足不斷增長的全球市場需求。集團更在11月11日至11月14日期間，在市場上回購了共355.8萬股極兔速遞股份，以提振被低估的股價及增加股東的每股盈利，可見管理層對公司未來發展的信心。公司積極回購，也反映管理層認為目前股價處於相對低位，現時股價為投資者提供了良好的入場機會。

極兔速遞於去年10月上市後曾升上最高位16.54港元後逐步回落，更在今年2月失守20天線及50天線後持續下行，跌至4月底時見5.30港元水平，在9天RSI由30以下水平作出反彈後，股價曾一度反彈上9.20港元後再度回落，並在返回5.17港元後反彈，形成了RSI底背馳，反映低位的支持非常強勁，並有望逐步收復之前的跌勢。投資者可以在6.00港元水平買入，上望於今年5至6月在8.90港元所形成的阻力位。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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