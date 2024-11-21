中國石化(0386)股價已返回偏低水平　值博率非常高｜彭偉新

上日俄烏衝突又突然轉趨惡化，主要是美國批准烏克蘭可以利用美國製造的飛彈去攻擊俄羅期，因此，俄烏戰事可能無法在短期內能夠得到解決，而且更令到油價作出反彈。雖然油價作出反彈，但幅度仍然輕微，而且國際市場對原油的需求之彈性並不太大，尤其是除了成品油的原材料是由原油製成外，仍然有大多數的家品用具的原材料亦是由原油所煶煉出來，因此，原油的需求相信難以在短期內出現明顯的回落。反而當油偎能維持在每桶72美元以上水平的話，對中石化反而有非常利好的支持，主要是因為原油價格較低的話，入口原油的價格亦會較低，因此，每桶原油所能賺取的毛利會稍高，因此，短期油價下跌反而對中石化會有正面的作用。



中石化去年的全年的營業額為 3.21萬億元人民幣，同比下降 3.2%，不過，期內全年毛利為6,414 億元人民幣，同比上升 1.5%，至於毛利增加 1.5%的原因，主要是受到成本下降4.3 %，成功抵銷收入的跌幅，令到集團同期的毛利率仍能同比上升 0.9 個百份點至20%。雖然今年整體經濟仍然處於偏低水平，但中國石油化工股份上一季度的營業額為 7,904.1億元人民幣，同比下降 9.8%，不過，環比則稍為上升 0.54%。至於期內的季度毛利為1,471.58 億元人民幣，同比下跌 17.5%，但環比亦下跌 6.8%。而毛利倒退17.5%外，連毛利率亦只有 18.6%，同比下降 1.8 個百份點。按數據來說，今年第三季度的業績稍為回落，主要相信是WTI油價一度反彈上84美元以上水平後，才由高位逐步回調，平均價仍然達到76美元水平，因此，中石化的入口油成本價相對較高下，令到整體毛利及毛利率均有所下跌，直接影響到季度業績。

市場預期集團今年全年每股派 0.38 元人民幣，更會相等於 9.9 厘的預測股息率。（資料圖片）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 8.8 倍，較追蹤市盈率稍高。不過，由於市賬率仍然只有 0.57 倍，中石化擁有受惠於市值管理指引。另外，中國石油化工股份過去一年的派息比率為 70%，在中石化手頭資金較為充裕下，派息比率仍然有進一步上升的機會，集團在今個財年已派發 0.346 元人民幣的追蹤年股息，相等於 9.00 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.38 元人民幣，更會相等於 9.9 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率9.65 厘為高，若果未來派息比率能進一步提升至75%的話，預測股息率更會高達10.6厘水平，成為吸引投資者買入作長線投資的利好因素。

中石化上個交易日以 4.2 港元收市，全日上升 0.02 港元或 0.48%。集團過去5年的平均Beta值為 0.68，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.47 港元，而最低位則曾見 3.64港元，股價於過去52周累計上升 0.72%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 4.2 港元計，中國石油化工股份的股價較 50 天線低 8.3%，另外，現價亦較 200 天線低 12.19%，在技術走勢上仍然未有偏高的情況。相反股價在9月12日跌至低位見4.16港元後曾一度升上最高位見5.47港元，剛好返回由7月4日至8月27日曾兩次反彈所見的阻力位5.46港元後便再度回落，股價一度重返9月的低位水平，由於9天RSI已由失守30水平即時作出反彈，因此，股價有望在現水平見底。

投資者可以在4.20港元水平買入，預期短期可以升返50天線約4.57港元以上水平，又甚至可以按整個回調幅度的38.2%反彈目標4.65港元作為阻力，只要股價未有失守4.00港元水平，可以繼續持有而毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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