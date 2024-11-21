阿里巴巴再重組！　整合國內外電商業務　蔣凡負責總事業群

阿里巴巴（9988）架構重組續來，集團CEO吳泳銘最新發佈全員郵件指，將成立阿里電商事業群，交由蔣凡負責，向吳泳銘本人報告。



郵件指，新的電商事業群將全面整合淘寶天貓集團、國際數字商業集團以及1688、閒魚等電商業務，形成涵蓋國內外全產業鏈的業務集群。



電郵續指出，25歲的阿里巴巴仍要以創業的心態，不斷創新，電商和AI科技是集團最重要的發展方向，中國和全球的電商業務都在進入新的時代，全球化的供應鏈、履約能力和消費者服務能力，將決定未來的競爭格局。阿里電商事業群將通過整合集團內所有的電商資源，激發多年沉澱的潛能，服務好國內和全球消費者，同時幫助更多中小企業同步拓展國內及海外市場。

此次成立新的電商事業群，是吳泳銘作為阿里巴巴集團CEO，面向未來在電商領域如何用好國內和國際兩種資源形成發展合力做出的新思考和新行動。此舉彰顯阿里巴巴投資核心電商業務的決心，通過顯著的協同效應，更好支持商家捕捉全球市場機遇，實現更大的增長。

集團CEO吳泳銘最新發佈全員郵件指，將成立阿里電商事業群，交由蔣凡負責，向吳泳銘本人報告。（資料圖片）

曾啟動「1+6+N」分拆計劃 現轉聚焦電商和雲

阿里去年至今，業務先由分拆，再轉向整合，去年初當時的主席張勇曾宣佈「1+6+N」分拆，獨立分拆的菜鳥遞交招股書，啟動上市。不過伴隨阿里換帥，蔡崇信擔任主席，吳泳銘擔任CEO後，公司重新聚焦電商與雲業務，菜鳥也擱置IPO計劃。

而蔣凡此前為阿里國際數字商業集團執行長，吳泳銘則擔任淘天集團董事長。