波司登(3998)受惠內地天開始轉冷　對冬服的需求上升｜彭偉新

儘管市場對內地消費環境疲弱表示擔憂，尤其是在人大中未有提出刺激消費的政策出台，市場擔心現有環境會對波司登不利，不過，由於集團現有的業務策略為發展多元化策略，因此亦有多家券商保持樂觀態度。尤其是集團的戶外和防曬產品，旨在長期內捕捉在夏季和秋季的銷售增長，而這一策略將增強公司的盈利穩定性，減少其對冬季的依賴，並可能推動估值獲得重新的評級，尤其是今年市場預期北半球的整體天氣有機會較寒冷，有助波司登的整體銷售有突出的增長。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長 24.03%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 13.17%，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 15 倍，市場給予集團的預測市盈率為 12.5 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到--倍，而市賬率則為 3.33 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 2.03 倍，企業價值對收入為 1.55 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 6.06 倍。

波司登過去一年的派息比率為 62%，而集團今個財年已派發 0.23 元的追蹤年股息，相等於 5.14 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.25 元，相等於 5.63 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 3.94 厘為高。

波司登(03998)於今年7月3日至11月20日期間的資金流狀況。（圖1）

波司登 (3998.HK) 於2024年11月22日以 4.35 港元收市，全日下跌 0.09 港元，跌幅為 2.03%。集團過去5年的平均Beta值為 0.49，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.14 港元，而最低位則曾見 3.06港元，股價於過去52周累計上升 43.37%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 4.35 港元計，波司登的股價較 50 天線低 0.46%，不過，現價則較 200 天線高出 3.6%，技術走勢上未有偏離中線及長線的走勢。

波司登於今年6月28日至今年11月20日期間的股價共錄得10.68%的跌幅，期間不單未有錄得資金流走，反而更共錄得18.81 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的14.34 億港元，而散戶則佔當中的4.47 億港元，顯示市場以大戶投資者主導。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上36.68%，其後跌至最低位見 -3.55%，而到11月20日當日則為8.26%，反映大戶資金動力開始見底回升，有助股價由大戶投資者作進一步推升。

股價於今年初由高位持續回調後，於今年9月中跌返低位3.52港元見底後(見圖2)，走勢開始跟隨大市作出急彈，股價於10月兩次升上5.08港元以上水平後，股價於10月底跌穿20天線後，走勢持續作出回調，更一度在前一周跌至最低位4.11港元水平，剛好回調了相等於前升浪總升幅的61.8%回調目標而未有失守，其後上周即迎來反彈，並一度彈至4.50港元水平。由於之前的跌浪未有失守61.8%回調目標，令到回調未有破壞前升浪走勢，仍然有機會繼續作出反彈。若果以短期技術走勢來說，只要股價未有失守4.10港元水平投資者可以在現價4.35港元水平買入，而股價有望先行按前回調幅度作出61.8%反彈，並以4.72港元作反彈目標。

波司登 (3998) 股價在返回升浪61.8%回調目標後已先行企穩及反彈。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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