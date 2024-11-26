寧滬高速公路(0177)受到資金追捧　有望短期向好｜彭偉新

寧滬高速公路主要經營的高速公路網絡涵蓋了江蘇省內重要的收費路橋，集團擁有或參與經營的路橋項目超過910公里，路段連接了江蘇省的主要城市，交通繁忙程度高，在長江三角洲區內經濟活動較為活躍下，集團2024年上半年的營業收入達到71.36億元人民幣，較去年同期增長了39.57%，主要是受惠於對路橋項目的建設投入增加，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣24.82億元，同比增長10.74%。扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣23.48億元，增長10.78%。這顯示出公司的核心業務運作穩定，且利潤增長持續。雖然年初至報告期末的累計營業收入約為人民幣140.58億元，同比增長21.10%，不過至於2024年第三季度報告中所示，收入為約人民幣40.99億元，同比下降8.37%，而歸屬於上市公司股東的淨利潤為約人民幣13.71億元，同比下降11.81%。



儘管第三季度的營業收入有所下降，但年初至報告期末的整體收入增長顯著，顯示公司在上半年有良好的業務表現，營業成本同比下降20.15%，這表明公司在成本控制方面取得了成效，受益於集團經營路網通行量的上升，路費業務的收入仍然能錄得增長。市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長 16.55%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 4.45%，預期今年及明年的每股盈利分別為1.04港元及1.08港元，而兩個財年的遠期市盈率分別為8.2倍及7.9倍。江蘇寧滬高速公路過去一年的派息比率為 54%，而集團今個財年已派發 0.47 元人民幣的追蹤年股息，相等於 6.65 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.52 元人民幣，相等於 7.30 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 6.64厘為高。

江蘇寧滬高速公路過去一年的派息比率為 54%，而集團今個財年已派發 0.47 元人民幣的追蹤年股息，相等於 6.65 厘的追蹤年股息率。（資料圖片）

寧滬高速公路於上個交易日以 7.76 港元收市，全日上升 0.08 港元或 1.04%。集團過去5年的平均Beta值為 0.52，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 8.77 港元，而最低位則曾見 6.75港元，股價於過去52周累計上升 11.3%，由年初至今計算，股價表現跑贏恒生指數，以現價7.76 港元計，江蘇寧滬高速公路的股價較 50 天線低 1.99%，另外，現價亦較 200 天線低 2.7%，因此，股價走勢未有偏高外，只貼近中期及長期的移動平均線游走。

市場現時有4位分析師所給予的目標價為9.26港元，以現價計算仍然有約25%的上望空間，至於若果以15個財務模型計算，合理價約為8.60港元，仍然較現價有11%的上升空間。投資者可以在7.70港元買入，上望8.60港元的阻力位，至於股價一旦失守飲手7月至9月的低立7.30港元支持，則宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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