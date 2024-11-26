7-11收購戰｜FamilyMart母企傳加入戰團　預期出價達9萬億日圓

7-Eleven股權易手有新進展。據日本《共同社》報道，日本伊藤忠商事（Itochu）應7-Eleven母公司Seven & I控股創辦人要求，開始考慮加入相關收購計劃。



伊藤忠旗下擁有全家便利店（FamilyMart），倘收購Seven & I將與7-Eleven「強強聯手」，發揮疊加效應。但伊藤忠內部有聲音認為，出資並非能輕易決定之事，協調工作也可能遇阻。早前報道指，Seven & I創辦人伊藤家族計劃籌組逾8萬億日圓資金，以應付私有化。

日本FamilyMart母企傳加入收購7-11便利店戰團。（資料圖片）

預期收購金額9萬億日圓

然而，報道又指，伊藤忠雖然財務根基穩固，但若參與收購或會與《反壟斷法》抵觸，因此或需控制出資比例。同時，該集團今年度所設定的1萬億日圓投資額度大部分已使用，故亦成為投資與否的方向之一。

伊藤家族預期收購金額約9萬億日圓，為此正籌措資金，此外，還在計劃從大型銀行貸款。日前傳與美國貝恩資本、KKR等尋求資金協助。

據報道，將由創辦人次子、擔任Seven & I副社長的伊藤順朗以及創始人的資產管理公司主導，並計劃設立旨在實施收購的特別目的公司，收購完成後會除牌。此舉是為對抗Circle K加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）所提出的收購。