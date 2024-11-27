中國電信(0728)收入穩定　有望由低位反彈上5元的阻力位｜彭偉新

中國電信上周公佈，10月份5G套餐上客人數達到3.48億戶，增加247萬戶，亦較9月份加217萬戶為快，另外，10月份移動用股當月淨增加76萬戶，反映中國電信能成功把部份5G以外的客戶轉為5G計劃，有助帶動提升整體收入總額。至於有線寬帶業務則仍然能提供單月淨36萬戶的增長，成為帶動整體收入上升的主要支持。



中國電信之前公佈的今年上半年度營業額為 2,680.11億元人民幣，同比上升 2.8%，至於環比則上升 8.43%。雖然集團上半年度的淨利息費用為 0.66億元，較去年同期上升 45.45%，但整體上仍然屬於較低水平，未有對整體業績帶來太大的影響。加上，上半年集團的其他收入達到1,071.56億元人民幣，雖然同比減少了 3.23億元人民幣，但環比則增加了 2,135.32億元人民幣或 2倍。而且集團最近半年度的營業收益(經調整後)為 272.6億元人民幣，同比上升 6.87%，至於集團最近半年度的股東淨收入為 218.12億元人民幣，同比上升 8.23%。反映中國電信的整體業務情況有繼續向好的跡象，令到股價短期內有望出現見底回升。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長 14.94%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 6.2%。（資料圖片）

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長 14.94%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 6.2%，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.8 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.94倍，而市賬率則為 0.83 倍。

中國電信過去一年的派息比率為 73%，而集團今個財年已派發 0.09 元的追蹤年股息，相等於 2.03 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.28 元，相等於 6.33 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 6.07 厘為高。中國電信上日以 4.45 港元收市，全日上升 0.01 港元或 0.22%。集團股價在52周最高位曾見 5 港元，而最低位則曾見 3.42港元，股價於過去52周累計上升 25.78%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 4.45 港元計，中國電信的股價較 50 天線低 0.44%，不過，現價則較 200 天線高出 1.72%。

中國電信的股價自2023年10月底由低位3.32港元作出反彈後，股價持續上升，並最高曾一度升上今年7月的5港元水平後，走勢轉為橫向發展，而波幅則維持在4.20港元至5.00港元之間，暫時反映投資者未有較明顯的方向，並只維持在反覆的局面。投資者可以在股價貼近20天線4.45港元水平買入，只要股價未有失守保歷加通道底部4.30港元，暫毋須作出止蝕，並有望見到股價在短期內逐步移向之前頂部5.00港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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