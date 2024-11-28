中芯國際(0981)股價返回保加通道底部　見強大支持｜彭偉新

中芯國際11月初公佈的第三季度業績顯示，整體銷售收入達到21.71億美元，首次升上20億美元的水平，而收入增長按年上升34%，按季則上升14.2%，季度純利為1.49億美元，按年強勁增加58.3%，不過，按季則見倒退9.6%。至於毛利方面，第三季度為4.44億美元，按年及按季分別上升38.1%及67.5%，反映整體利潤能力增力，主要晬受惠於整體產能利用率提升，而且毛利率亦見有改善，由第二季的13.9%及第三季的19.8%上升至20.5%。而在業績見改善下，多家大型券商均紛紛把中芯國際的盈利及目標價上調，並指出受惠內地在AI發展處於風口上，以及中央積極推動芯片國產，帶動中芯未來的整體技術會有明顯的提升，因此，未來產品的毛利率以及整體盈利亦會有進一步的改善。



雖然中芯的季度業績仍然能錄得盈利增長，不過市場仍然認為集團今個財年的全年盈利預測會倒退 32.56%，不過，在明年整體毛利會繼續錄得改善，下一財年的盈利預測則會增長 49.51%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 52.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 25.3 倍，較追蹤市盈率為低，主要是市場預期集團未來年的增長能力仍然較強，令到整體市盈率有較大的回落水平。

市場預期集團未來年的增長能力仍然較強，令到整體市盈率有較大的回落水平。（資料圖片）

中芯國際上個交易日以 25.70 港元收市，全日上升 1.05 港元或 4.26%。集團過去5年的平均Beta值為 0.08，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 35.5 港元，而最低位則曾見 13.88港元，股價於過去52周累計上升 9.07%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 22.5%，以現價 25.70 港元計，中芯國際的股價較 50 天線高出 2.68%，另外，現價亦較 200 天線高出 38.53%，現價的技術走勢反映中線走勢仍然處於支持水平，但整體表現仍然有望繼續反彈，尤其是股價已先行回調至保歷加通道底部水平，已有機會先行出現反彈。

中芯國際股價於今年2月初及4月中曾兩次跌至14.00港元以下水平見底反彈，並在4月中開始形成了一浪高於一浪走勢下，股價於10月初一度升上最高見35.50港元，累計升幅達到1.5倍，升幅已過大外，股價拉動9天RSI由70以上水平作出回調，並進一步拉動走勢形成了一頂低於一頂，股價亦跌至24.20港元，雖然股價曾作出反彈，不過，未能重返之前高位外，更持續形成了一頂走低於一頂的走勢。由於股價昨日曾一度跌至4.15港元後，剛好返回保歷加通道底部的支持，而且9天的RSI亦未有失守30，反映整體走勢仍然狀旺。投資者可以在25.50港元水平買入，預期股價可以升返之前在30港元的阻力。只要股價未有向下跌穿整個升浪總升幅的61.8%約22.00港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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