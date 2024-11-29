建滔集團（0148）已回調前升浪總升幅62%　股價有望反彈｜彭偉新

建滔集團上半年度的營業額為204.15億元，同比上升9.1%，不過，環比稍為下跌2.75%，另外，上半年度的毛利率為22.5%，同比上升1.8個百份點，而且在集團的成本控制得宜下，集團上半年度的一般和行政費用同比減少了1.11億元或9.27%，加上半年淨利息費用按年削減46.56%下，令到集團半年的營業收益(調整後)為28.51億元，同比上升37.2%，而半年度的股東淨收入為15.07億元，同比上升8.42%，數據顯示整體表現有明顯的改善，主要是內地經濟前景有逐步好轉的跡象，尤其是內地10月份的規模工業利潤跌幅已出現改善，顯示內地整體對化工產品的需求正在回升。



由於整體經濟逐步改善，市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長21.01%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長15.77%，預期2024年及2025年全的每股盈利分別為2.48港元及2.87港元，以現價計算，相等於2024年的預測市盈率7.5倍，以及2025年的預測市盈率6.5倍。

而集團在過去幾年間，由於2023年內地經濟增長較為放緩，令到2023年的每股普通股派息減至0.52港元，但仍然有派發0.50港元的特別股息，全年股息仍然有1.02港元，不過，仍然較2021年及2022年為低，股息率仍然能達到5.50厘水平。至於市場預期今年每股普通股派息仍然能達到0.80港元，至於特別股息則未知能否繼續派送，因此，預期2024年的普通股股息率仍然可以有4.30厘水平。

今次股價回調下，9天RSI未有跌穿30水平，因此，股價有望出現見底反彈的走勢。（資料圖片）

建滔集團上日以18.42港元收市，全日下跌0.16港元，跌幅為0.86%。集團過去5年的平均Beta值為0.9，系統性風險低於大市。52周最高位曾見23.7港元，而最低位則曾見13.68港元，股價於過去52周累計下跌1.17%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價18.42港元計，建滔集團的股價較50天線低2.44%。

不過，現價則較200天線高出6.32%，技術走勢上仍然未見有技術上偏高的情況，反而股價由今年9月11日低位14.52港元開始見底反彈後，並一度升上最高位見23.70港元見頂後，股價反覆回落並兩次跌返18.00港元水平，剛好回調了整個自14.52港元開始形成的升浪總升幅61.8%，加上今次股價回調下，9天RSI未有跌穿30水平，因此，股價有望出現見底反彈的走勢。

以現時市場上的分析師所給予的目標價平均值23.50港元計算，股價相信仍然有接近27.3%的上升空間。投資者可以等股價再返回18.00港元水平時買入，若按股價以前升浪總升幅的38.2%目標水平作為反彈目標，股價可以升上20.20港元，仍然有機會在短期內錄得超過一成的反彈目標。只要股價未有失守100天線約17.50港元，暫時毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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