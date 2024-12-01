日本AV女優來港搵食經濟學　飢餓行銷之絕對領域｜刁佬

刁佬前幾日發現有一批日本女優來港搵食集體被捕，最近有行家見市場靜侷希望把日本女優周邊商業旅遊文化項目，注資入上市公司，刁佬馬上明白乜嘢叫做窮則變，變則通，咁都夠膽諗，佢背後一定有好大嘅原動力。諗起老友自然睇睇新聞中有無熟悉嘅面孔，好彩一個都唔識。呢位兄弟身邊唔少日本女優，至少刁佬見過佢帶住成班麻甩佬去做面試考官，女優十分識做，知書識禮穿着保守。如果你以為明刀明槍就太睇小佢哋，只會適可而止之下，影相合照留念，給予各位考官足夠的幻想空間，絕對係飢餓行銷的好例子。

根據警方資料，今次破獲嘅日本女優搵食團主腦芳齡37，十多年前已立足於援交跑道，及後退居幕後做職業經理人，據報係一位出色的媽媽生，吸金力強，磚頭買完一間又一間。因為佢經營出色才華出眾，網上芳名更加被同行盜用，早前在微信被人冒充身份騙財。近年日本經濟一直低沉，以前尚有電子器材及家電等產品出口，近年出口市場已經被淘寶完全超越。唯獨AV在全世界的市場仍歷久不衰，日本人才出口自然十分合理。

喺香港究竟賣淫是否犯法，一直撲朔迷離，不過文字清晰記載，依靠他人賣淫的收入維生，喺香港係犯法。根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第137條，任何人明知而完全或局部依靠另一人的賣淫收入為生，就是犯法，最高刑罰可被判監禁10年。即係提供或付費獲得性服務在香港並不犯法，反而倚賴別人提供性服務，從而收取費用實屬犯法。因此呢位A V進口商正正替A V個體戶提供中介服務，並收取利潤因此誤墮法網。

香港係一個先進城市，市場講求供求，有買先有賣，以往逼良為娼嘅情況相信而家好少出現。甚至因為科技發達，不少專業個體戶通過Social Media 直接搵客，中介服務商想抽下油水都冇機會。反而啲專業個體戶賺到錢之後扮靚嘅要買衫買包包、鍾意投資嘅買股票買樓，將自己更上一層樓嘅更加會考慮醫學美容。刁佬唔知呢啲各行各業，又算唔算依靠專業個體戶嘅收入維生呢？佢哋喺IG落廣告宣傳，用Telegram及微信傳播，又係唔係間接收緊專業個體戶從性交易得來的收入呢？

拜金風氣盛的香港，從來笑貧不笑娼，唔少圈中女星自製新聞，與公開搵客無分別。今時今日香港仲有幾多人係被逼良為娼？好多時都係自願下海。去過以弗所城的朋友，都知道地板上標誌就係數千年前的妓寨廣告，妓寨的秘道仲要喺知識聖殿的些索斯圖書館內，都咪話唔諷刺。數千年來一直存在嘅職業，喺不同年代換上不同名稱，無論雞又好，援交也好，PTGF之類，性交易一直都存在，只係華人社會有道德上的忌諱，所以一直不正視賣淫行業的實際存在。不過性交易這問題過去數千年人類歷史以來從來都存在，守護道德觀念與解放個人自由同樣重要。今時今日科技，社會的道德觀念及個人自由等理念與過往已有重大的改變。以往因性交易所產生的罪行是否需要重新去檢定，呢個重大問題留返畀法律學家去考慮。

刁佬不期然想起女權主義行頭的文壇才女張愛玲係《傾城之戀》中曾話過：「結婚若是為了維持生計，那婚姻就是長期賣淫。」不過好多人講起才女呢句，忽略了前半句，只記得「婚姻就是長期賣淫。」

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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