新秀麗(1910)最壞情況或已過　技術上或以雙底走勢成見底｜彭偉新

新秀麗去年的全年的營業額為287.54億元，同比上升27.9%，另外，期內去年全年毛利為170.45億元，同比上升36%，至於上個年度的毛利率為59.3%，同比上升3.5個百份點。受到營業狀況向好，集團去年的全年的營業收益(調整後)為51.56億元，同比上升56.81%，另外，至於集團去年的全年的股東淨收入為32.56億元，同比上升33.39%。



不過，由於市況轉弱，加上內地出行人數的增長未能維持較強的增長，加上今年整體的季度及半年業績反覆回落，令到新秀麗的股價在今年3月升上高位31.60港元見頂後，便持續回落並跌至今年9月低位見16.78港元後，才開始逐步企穩。按今年三季度的業績來說，新秀麗上一季度的營業額為68.23億港元，同比下降8.93%，另外，環比同樣稍為下跌3.87%，期內毛利為40.42億港元，而毛利率只有59.2%，同比下降0.4個百份點。

除了在本季度的盈利倒退8.93%外，市場對集團今個財年的全年盈利預測會倒退12.69%，但最差情況開始扭轉，預期下一財年的盈利預測則會增長11.42%，以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約9.9倍，市場給予集團的預測市盈率為9倍，較追蹤市盈率相若。新秀麗過去一年的派息比率為35%，而集團今個財年未有派發股息，不過，市場預期集團今年全年每股派0.8港元，相等於4.37厘的預測股息率，較過去5年平均股息率2.88厘為高。

新秀麗過去一年的派息比率為35%，而集團今個財年未有派發股息，不過，市場預期集團今年全年每股派0.8港元，相等於4.37厘的預測股息率。（資料圖片）

新秀麗於2024年11月22日以21港元收市，全日上升0.75港元或3.695%。集團過去5年的平均Beta值為1.7，系統性風險高於大市。52周最高位曾見31.6港元，而最低位則曾見16.78港元，股價於過去52周累計下跌11.93%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數42.49%，以現價21港元計，新秀麗的股價較50天線高出10.6%，不過，現價則較200天線低10.34%，暫時反映出新秀麗的股價在技術走勢上未有出現偏高的情況。

新秀麗股價於今年3月20日由高位31.60港元持續回落後，股價在今年9月跌至16.78港元首次作出較明顯的反彈，股價曾一度升上22.10港元後再度探底見17.12港元，在同期的9天RSI形成了一底高於一底後，股價近日持續回升，並已升破20天線阻力，而MACD亦已重返正數，預期反彈會繼續。投資者可在21.00港元水平買入，上望首個阻力位22.50港元，該水平剛好是整個跌泧總跌幅的38.2%，若果能成功升破該水平，代表股價已突破隻底頸線阻力，後市更有望按雙底的底部及頸線的垂直高度作為量度升幅的目標，上望27.20港元。只要股價未有失守20港元暫時毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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