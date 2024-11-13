積金易｜強積金供款被消失　許正宇責成營運方主動協助僱主僱員

積金局今年6月推出積金易平台，整合所有強積金行政程序。新思維立法會議員狄志遠今日（13日）與僱主、僱員及強積金中介人代表見記者，揭露平台推出後問題多，包括難註冊、強積金供款「被消失」、無法查閱及提取等，狄志遠稱苦主有萬人。



財經事務及庫務局局長許正宇責成積金局、積金易公司，以及積金易平台項目承辦商，必須迅速回應和行動，並要主動積極協助有關僱主和僱員。



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狄志遠連同多名代表向傳媒表示積金易平台存在多項問題。有代表指，公司6月開始用積金易，惟兩個禮拜前才收到7月供款，8至10月供款不知所蹤，積金易亦無答覆。另一僱員代表稱公司一直有供款，只是積金易未公布，甚至有同事取消舊戶口，轉移資金到積金易後，平台都無顯示，「幾十萬一直搵唔到」。

強積金計劃中介表示，已向積金局、積金易平台及相關機構反映問題超過數月，但至今未獲妥善處理。

（「積金易」網頁截圖）

要求詳細檢視系統及紀錄 找出並主動協助受影響人士

許正宇傍晚在社交媒體回應事件，指十分重視有僱主及僱員在使用積金易平台時遇到問題，指雖然是個別事件，但任何影響僱員強積金權益的情況都不能接受。他已經責成積金局、積金易公司，以及積金易平台項目承辦商，必須迅速回應和行動。

許正宇提出三項行動，包括要求盡快解決有關問題及確保所有供款獲適當處理。詳細檢視積金易平台系統及過往相關紀錄，盡快找出是否有其他已使用平台的成員面對同樣問題，並主動積極協助有關僱主和僱員。此外，亦要加強與政府相關部門的溝通，在過渡期內持續監察平台運作，防止類似情況再次發生。

許正宇說，積金易平台自6月推出以來，已經處理超過6萬宗包括供款及提取強積金等電子交易，涵蓋不同規模和類型的企業，包括自僱人士。絕大部份僱主均能順利註冊登記、供款及管理帳戶，平台運作大致暢順。

他說，政府已再三敦促積金易公司進一步加強教育和宣傳工作，包括安排外展隊加強與受託人及僱主溝通，確保有關僱主能成功登記及供款，讓平台可正確顯示強積金帳户餘額。