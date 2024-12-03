敏實集團(0425)股價已見技術支持　股價可以逐步作反彈｜彭偉新

上日內地多家電動汽車企業均公佈了今年11月的汽車交付量，而且大部份的車企均能合符市場預期，部份更已預先達全年的目標水平，反映電動汽車未來一年仍然會大有可為。因此，預期對於汽車內飾的整體需求，以及汽車內部電子消費品的需求會有強勁的增長空間，對敏實集團相信會有進一步看好的機會。



敏實集團於上個交易日以 13.90 港元收市，全日上升 0.60 港元或 4.51%。集團過去5年的平均Beta值為 1.19，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 17.76 港元，而最低位則曾見 9.6港元，股價於過去52周累計下跌 17.19%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數%，以現價 13.90 港元計，敏實集團的股價較 50 天線低 3.9%，但現價則較 200 天線高出 4.31%，反映現價暫時仍然貼近主要移動平均線水平，投資者仍然對敏實集團的未來景抱著較正面的看法，尤其是內地在上周所公佈的電動汽車11月的整體交付數據仍然強勁，預期會有助帶動敏實集團未來的業務增長。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 5.4 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到--倍，而市賬率則為 0.74 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.65 倍，企業價值對收入為 0.81 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 5.7 倍，整體估值仍然屬於合理水平。

敏實集團於今年7月9日至今年11月28日期間的股價共錄得17.77%的升幅，期間，共錄得2.39 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的1.01 億港元，而散戶則佔當中的1.38 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上22.44%；而最低則跌至-14.69%，而到11月28日當日則為7.91%，反映出整體估值吸引下，大戶投資者仍然願意在股價回調期間繼續在市場上主動買入股份，令到整體大戶資金流仍然強勁。

敏實集團(00425)於今年7月12日至11月28日期間的資金流狀況。（圖１）

敏實集團於2024年11月28日以 13.94 港元收市，全日上升 0.64 港元或 4.81%。集團過去5年的平均Beta值為 1.19，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 17.76 港元，而最低位則曾見 9.6港元，股價於過去52周累計下跌 17.19%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 13.94 港元計，敏實集團的股價較 50 天線低 3.9%，不過，現價則較 200 天線高出 4.31%，走勢仍然貼近主要的移動平均線，未有過份偏離中期走勢，因此未見股價有明顯的回調壓力。

投資者可以在13.80港元買入，短期可以按剛形成的跌浪總跌幅，以61.8%作為反彈目標，上望15.80港元，只要股價未有失守之前的低位12.80港元，則毋須止蝕沽出離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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