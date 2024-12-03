無懼美國制裁？星展增聘銀行家服務俄羅斯富豪　俄語人才擴至9人

外電消息稱，當環球銀行因擔心制裁風險，而遠離俄羅斯業務，有銀行則逆向而行，加強了其財富管理團隊，以迎合富有的俄羅斯人需求。消息稱，新加坡最大銀行星展集團，近月僱用了兩名員工，使在當地講俄語的私人銀行家的數目增加到至少9名。



彭博社報道，星展銀行近期聘請的兩名將俄語的銀行家，其中一名員工曾在瑞銀工作，於 9 月加入星展。另外一名於 6 月加入的銀行家，曾於 Union Bancaire Privee SA 工作。



彭博社報道，新加坡最大銀行星展集團，近月僱用了兩名員工，使在當地講俄語的私人銀行家的數目增加到至少9名。（視覺中國）

星展強調不會違反任何監管條例

星展銀行發言人表示，與任何其他負責任的銀行一樣，歡迎任何喜歡星展產品和服務套件的客戶，感謝他們選擇星展。但是，星展不會服務任何違反相關控制措施，包括制裁篩選或洗錢監控，或星展的風險偏好的人。

該發言人並強調，星展銀行沒有專門為俄羅斯客戶提供服務的團隊，也沒有專門針對俄羅斯客戶。

儘管俄羅斯財富資產在星展銀行為私人和零售銀行客戶管理的4,010 億新加坡元（合2,980 億美元）中只佔很小的一部分，但其成長速度與其他競爭對手，大多處於削減模式相比是明顯的。出於對美國和歐洲嚴厲處罰的擔憂，瑞銀和匯豐等已限制甚至切斷了與此類客戶的部分聯繫。

新加坡金管局：定期溝通確保銀行遵守俄羅斯相關的金融措施

星展銀行在 2022 年底左右從瑞信聘請了三名銀行家，從瑞士寶盛聘請了一名銀行家。知情人士透露，他們曾在新加坡和莫斯科處理俄羅斯資產。當中瑞信銀行家在離開後，為星展帶來了超過10 億美元的客戶資產，星展銀行決定關閉其位於新加坡的國際財富管理團隊，為俄羅斯、歐洲和中亞客戶提供服務。

去年接管瑞信的瑞銀發言人拒絕置評。

新加坡金融管理局發言人表示，央行兼金融監管機構定期就各種問題與金融機構進行接觸，新加坡所有銀行都必須進行嚴格檢查並遵守其與俄羅斯有關的金融措施。2022 年初莫斯科入侵烏克蘭後，新加坡政府對俄羅斯銀行、加密貨幣交易和出口實施了有針對性的單邊制裁，但未受制裁方的一些銀行和財富管理活動仍在繼續。

俄羅斯客戶資產門檻為2000 萬美元

星展銀行的目標是到2027 年將財富管理費用增加一倍，其看好來自世界各地的富有人士將資產轉移到亞洲的機遇。當中俄羅斯客戶獲得星展銀行私人銀行服務的最低要求為 2000 萬美元，大約是其他私人銀行客戶通常在新加坡銀行保留的資產的五倍。

知情人士稱，星展為俄羅斯客戶提供全方位的服務，包括信用卡、保險和投資產品，但這些服務必須由新加坡委員會進行風險評估，包括確保他們不受制裁並擁有可驗證的財富來源。星展並已經成立了一個委員會，專門評估蘇聯和俄羅斯的客戶組合的風險。