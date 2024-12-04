名創優品(9896)錄得大戶資金持續流入　有望回調再試50元｜彭偉新

名創優品專注於提供高性價比的生活用品，主要業務模式包括直接經營店面和分銷商渠道。其產品涵蓋家居、文具、美妝等多個類別，並以其創新設計和快速更新的產品線而著稱，集團在2024年第三季度的營業收入同比增長19%，達到約人民幣2.8億元。調整後的淨利潤也同比增長7%。這一增長主要受海外市場強勁需求推動，特別是美國市場，帶動市場預期集團在2025年將實現更高的銷售和利潤增長。



名創優品由今年7月10日至今年12月3日期間的股價共錄得21.32%的升幅，期間，共錄得37.43億港元的資金流入，當中大戶佔其中的24.66億港元，而散戶則佔當中的12.79億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上29.46%；而最低則跌至-5.77%，而到12月3日當日則為9.83%，雖然比率仍然偏低，不過，由於該坐貨比率正在改善中，所以整體股價仍處於反覆上升階段，後市仍然可以繼續看好。

名創優品股價於今年5月一度升上最位見51.35港元後見頂，結束了自2月由低位30.18港元開始形成的反彈，股價未能企穩在20天線及50天線後，股價於6月開始進入一波回落，更在持續受制20天線阻力下，股價最低曾跌至9月24日低位見20.00港元，失守了今年2月低位30.18港元外，更跌返2023年初升破的阻力。由於股價出現一底低於一底的同時，同期的9天RSI則出現一底高於一底的RSI底背持，而且當時的9天RSI未有失守30，反映回調幅度大致已見底及作出反彈，形成了一底高於一底走勢。股價上日曾升上最高位見47.75港元後，即時作出回調，更形成一枝上影線較長的陰燭走勢，短期股價或要先作出回調。

以現價44.95港元計，名創優品的股價較50天線高出27.69%，另外，現價亦較200天線高出20.63%。（資料圖片）

名創優品於上個交易日以44.95港元收市，全日下跌0.8港元，跌幅為1.75%。集團過去5年的平均Beta值為0.16，系統性風險遠低於大市。52周最高位曾見51.35港元，而最低位則曾見20港元，股價於過去52周累計上升14.95%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價44.95港元計，名創優品的股價較50天線高出27.69%，另外，現價亦較200天線高出20.63%，股價短期已有點偏高，因此，股價很可能會先行作出回調，不過由於走勢仍然偏強，加上投資者仍然看好其前景，令到股價作出回調的幅度有限。

股價短期內有機會先行返回42.00港元水平後才能回穩。由於股價由低位20.00港元開始反彈曾收復了整個回調幅度的61.8%，而且更升破了20天線及50天線的阻力，走勢上已出現轉強。加上MACD亦已轉為牛牛差，有望進一步推動股價上行。投資者可以等股價返回42.00港元水平買入，預期股價若能再升破46.00港元水平，有望帶動股價重試之前高位51.00港元。至於股價若果能企穩在40.00港元以上水平，則毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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