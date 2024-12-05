11月銷售強勁增長　迅銷等股價回調再度買入｜彭偉新

迅銷有限公司是一家在日本及國際上運營的服裝設計和零售公司，專注於提供高品質且價格合理的服裝，集團在推動「Lifewear」概念上取得進展，強調產品的耐用性和舒適性。集團擁有UNIQLO日本、UNIQLO國際、GU及全球品牌等作為運營。迅銷有限公司主要以生產和零售男裝、女裝、童裝和嬰兒服裝等產品。集團在UNIQLO、GU、PLST、Theory、COMPTOIR DES COTONNIERS、J Brand和PRINCESSE TAM.TAM等品牌名下運營商店和特許經營，集團亦有通過線上銷售產品。



迅銷在2024年11月的銷售強勁增長，主要受到冬季服裝需求的推動，因為11月的氣溫下降，促使消費者購買外套等冬季服飾，令到所有進行促銷的產品在11月均實現了同比增長。集團在2024年舉辦的40週年感謝祭成功吸引了大量顧客，客流量同比增長7%，加上每位顧客的平均支出增長5%，這表明消費者對高價位商品的需求增加，尤其是外套類產品。顧客流量及每單交易客上升，均反映行銷活動有效提升了品牌知名度和消費者參與度。另外，迅銷在供應鏈管理方面的改進，如更好的需求預測和存貨管理，幫助其減少浪費和過剩庫存，從而提高利潤率。此外，持續推出新產品以滿足市場需求，增強了其市場競爭力。

市場預計從2023年的3,103億日圓增長至2024年的3,325億日圖，同比增長12.1%，至於2024年的EBIT預計為497.4億日圓，按年增長30.9%。至於每股盈利則預期為1,203日圓，同比增長5.3%。至於2025年市場預期集團的收入、EBIT及每股盈利則分別按年增長7.3%、6.6%及7.3%，升幅稍為回落，主要相信是未來經濟增長仍然存在較大的不明確性，尤其是內地市場方面所面對的經濟風險較為明顯。

迅銷半年多賺7.1%至1,041億日圓。（路透社）

市場暫時給予迅銷有限公司的目標價約為23.50港元。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 41.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 38.3 倍，較追蹤市盈率為低。由於集團一向以輕資產發展，集團的市賬率則為 7.71 倍。迅銷有限公司上個交易日以 27 港元收市，全日上升 0.7 港元或 2.66%。集團過去5年的平均Beta值為 0.66，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 28.5 港元，而最低位則曾見 19港元，股價於過去52周累計上升 34.18%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 27 港元計，股價較 50 天線高出 6.58%，另外，現價亦較 200 天線高出 19.31%，反映股價整體走勢仍然較強。

市場暫時給予迅銷有限公司的目標價約為23.50港元，不過，在北美的整體銷售表現預期會有明顯的增長下，加上預期今個冬季的整體銷售仍然會受到低溫所刺激而向好，券商所給予的目標價預期會有機會上調。由於股價近日逐步上升，令到月線圖走勢已升破了2021年3月時的陰陽燭的燭身頂部，預期股價有望升至下一個技術阻力位32.50港元，投資者可以等股價跌返26.00港元水平買入，上望32.50港元，至於股價一旦失守20天線24.70港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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