網易–S(9999)股價再向上衝160元的技術阻力｜彭偉新

網易主要收入以在線遊戲為主，在線遊戲收入佔其總收入的96.8%，儘管移動遊戲收入同比下降10%，但PC遊戲則顯示出29%的增長，雖然其他業績例如Youdao和雲音樂收入略有增長，但仍未達到預期，因此，市場暫時對網易的整體前景仍抱有較審慎的情況。不過，集團新推出的《Naraka: Bladepoint》移動版自七月推出以來，迅速在iOS收入榜上升至第四位，另外，《Racing Master》在日本的App Store和Google Play上表現突出，顯示出網易在市場上的競爭力。以及《魔獸世界》的日活躍玩家數量比停服前增長50%，顯示出老牌遊戲的持續吸引力。有助推動集團的整體業績前景有機會進一步有憧憬。市場預期集團在2024年預期總收入將持平，遊戲業務需依賴新遊戲的推出以刺激增長，不過，隨著營銷支出可能的增加，2025年利潤增長預期為4.3%，而集團未來推出的遊戲如《Destiny: Rising》和《MARVEL Mystic Mayhem》被視為潛在的收入增長點。



市場現時共有24位分析師對網易有進行調研的覆蓋，而所給予的目標價平均值為174.00港元，至於利用14個財務模型計算的網易合理價值，平均值亦有172港元，基本上與分析師所給予的目標價相若，因此，市場似乎對網易的上望目標大約在170港元水平，而上升的空間則仍然有超過20%。尤其是市場預期網易在2024年的全年每股盈利約為10.65港元，遠期市盈率為13.3倍，至於2025年的每股盈利則會按年上升9.0%至11.61港元，而遠期市盈率則只有12.2倍，與市場上同業的估值相若。不過，由於集團的收入增長、5年的年均複合增長率、淨收益水平、營收的5年年均復合增長率均超過市場同業，因此，相信在估值上有機會作進一步上調，並有機會升近市場所給予的合理估值水平。

投資者可以先以140港元作為買入的水平，若果以整個跌幅總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價可以上望160港元。（資料圖片）

網易股價於2023年11月由高位185.70港元開始回吐，並在股價跌穿50天線及50天線支持後，股價持續回落更曾一度在2023年12月跌至最低位116.10港元後曾作出反彈，股價於今年3月曾反彈上180.50港元，未能重返去年高位185.70港元後，股價再度回落，並形成了一浪低於一浪走勢，更跟隨大市回吐至今年9月初跌至最低位117.10港元，非常貼近去年12月的低位，而且在大市由9月中急彈下，股價曾度升返10月初高位見164.40港元再度見阻力，不過，即使股價再度大幅回落，亦未有失守去年12月低位，只跌返116.00港元便再度回穩及作出反彈，股價已成功再度收服20天線及50天線阻力。

由於股價在今次兩度跌返去年12月底低時，同期的9天RSI均未有跌穿去年12月時RSI的低位，反映出股價在跌至低位見較強的支持外，沽壓亦未有早前嚴重，似乎反映股價有出現見底的走勢。由於股價回升拉動20天線回升，有望在向上升破50天線後，到時可以確認股價已在116.00港元水平見底，並會按整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標。投資者可以先以140港元作為買入的水平，若果以整個跌幅總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價可以上望160.00港元，按現水平仍然有12.5%的上升空間。至於股價若一旦失守50天線133港元，則到時宜先行作出止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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