昆侖能源(0135)跌返250天線即見底反彈　上望今年7月高位｜彭偉新

昆侖能源是內地天然氣管道供應商，由於集團成功贏取大型工業客戶方面持續增長，通過直接供應模式來強化市場競爭力。這種模式要求穩定的上游供應及儲存基礎設施，有助於昆倫在需求高峰和低谷之間平衡供應。由於昆倫能源能夠從其母公司中國石油獲得穩定的低價天然氣。這一優勢使其在冬季面對需求增加時，能保持利潤率，從而提高整體業務的穩定性。即使短期內面臨挑戰，但隨著中國經濟的逐步復甦，預計對天然氣的需求將逐漸回升，這將推動昆倫能源的銷售增長，而且中央政府對天然氣作為清潔能源的支持政策，將促進城市燃氣的發展，進而增強昆倫的業務增長潛力。



集團2023年全年營業額達到1,773.5億元人民幣，而市場預測到2024及2025年，整體的總營業額分別為1,835.7億元人民幣及1,900.4億元人民幣，反映集團的整體營收持續增長，至於集團的工業用氣銷量亦持續穩定增長，2018年至2023年期間，年均增長率為23%，在內地進一步推動環保及低碳下，相信未來幾年工業用氣量會進一步穩定增長，並為集團帶來強勁的盈利貢獻。市場預期集團2024年的每股收益可以達到0.717元人民幣，而2025年則進一步微升至0.720元人民幣，令到兩年的預測市盈率分別為9.9倍及9.2倍。

昆侖能源股價由年初至今年4月曾多次跌至250天線支持約6.50港元後，均能成功企穩並由低位反彈。（資料圖片）

昆侖能源股價由年初至今年4月曾多次跌至250天線支持約6.50港元後，均能成功企穩並由低位反彈，股價最後在4月成功升破之前的横行走勢頂部後，股價形成了一浪高於一浪走勢，並最高曾升上今年7月高位9.23港元，不過，股價隨即見頂乃作出較明顯的回調，並以整個升浪總升幅按黃金比率61.8%作出回調。但由於現價格未有失失該技術支持，預期股價短期仍然會再向上試高位。尤其是現價已成功收復了所有的移動平均線阻力，走勢上有望作進一步的上升，尤其是市場現時共有8位分析師對昆侖能源奝有進行調研覆蓋，所給予的目標價平均值仍然達到8.75港元，而給予最高的目標價更達到9.00港元，因此，在估值上相信仍然未見頂。

投資者可以等股價先返回50天線7.75港元才買入，短期股價可以按今年7月時高位9.23港元跌至9月低位7.08港元的總跌幅，按黃金比率61.8%作為反彈首個目標，上望8.45港元，至於股價一旦升破該水平仍然見到9天RSI能升破77或以上，股價更有望向7月份高位9.23港元水平進發。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。