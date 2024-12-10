美團(3690)股價形成底部支持　破20天線上望180.6元｜彭偉新

美團第三季度收入達到935.7億元人民幣，比2023年同期增長22.4%，另外，經營溢利為136.8億元人民幣，同比大幅增長307.5%，而期內溢利為128.6億元人民幣，同比增長2.58倍，至於全個第三季的配送易單數達到7,077.7萬筆，同比增長14.5%，季度營運數據明顯向好。至於業務分類方面，核心本地商業方面，收入增長20.2%至人民幣69,373,099千元，經營溢利增長44.4%至人民幣14,582,403千元，經營利潤率上升至21.0%。而新業務上則錄得收入同比增長28.9%至人民幣24,204,220千元，經營虧損收窄至人民幣10億元，令到經營虧損率改善至4.2%。雖然集團在第四季進入中東市場，短期可能需要進一步加大在新市場上的投放，令到集團整體的盈利能力受到影響，不過，預期該情況只會在短線內發生，並能在未來一至兩年內能夠改善情況。



市場預期美團2024年全年每股盈利為7.5港元，按年上升84.6%，而預測市盈率為21.7倍，至於2025年每股盈利會繼續按年上升22.7%，至9.19港元，令到預測市盈率回落至17.7倍。若果以現時集團的收入增長達到22.7%水平，增長幅度高於行業的平均值，以及整個板塊的平均值，因此，在估值上仍然有較大的上升空間，令到股價進入了潛力區，有助反映股價低於合理估值。而現時市場上共有38位分析師對美團有覆蓋調研，所給予的目標價中位數為201.30港元，以現價計算，仍然有超過15%的上升目標。

位於龍華區的美團無人機停機坪。（香港01 王海圖 攝）

美團股價於今年2月初跌至保歷加通道底部見62.85港元後，在9天RSI一底高於一底下，股價開始形成了見底回升的走勢外，股價更持續反彈，並於今年9月底時大幅上升至最高位見217港元水平後見頂。其後在9天RSI回調並失守70水平後，股價亦開始作出回調，更一度至上周低位見157港元，但由於股價已多日企穩在保歷加通道底部及158港元水平，更相等於整個前升浪總升幅的38.2%回調幅度，加上9天RSI一直在回調期間未有失守30水平，反映整體股價回調並未有破壞之前的上升走勢。股價昨日大幅反彈，並成功收復了20天線阻力，加上MACD開始出現牛差走勢，進一步反映股價繼續向好，有助股價進一步確認在158港元水平已經見底部支持，走勢有望進一步向好。投資者可以在170港元水平買入，預期股價可以繼續向保歷加通道頂部水平進發，以現水平計，保歷加道頂部將相等於180.60港元，只要股價未有再向下跌穿上周五全日高位163.70港元，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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