百勝中國 (9987) 新店開幕及產品創新　引發增長動力｜彭偉新

內地雖然面對經濟下行壓力仍大，引致大規模的消費降級，過去部份高端消費客戶受到經濟下滑的拖累，而在消費上縮減了整體開支，但仍然能維持較高的消費能力，成為了市場上各中端品飲食品牌爭相吸納的目標。其中，百勝中國旗下由於擁有KFC及Pizza Hut等知名品牌，而在過去幾年持續推出新產品，除了能保留原有顧客外，亦成功吸引一批新客戶。集團推出了KCOFFEE和Pizza Hut WoW等新業態，預期可以推動未來的銷售增長。在今年國慶假期期間，同店銷售略有改善，顯示出消費者支出逐步回升的趨勢，另外，管理層強調改善運營效率，致使整體經營利潤有所增長

管理層預計，隨著新業態的推出及消費者支出回暖，收入將持續增長。預計2024年同店銷售增長可能會回升，尤其是在推出新的價值產品後，整體銷售額有見回升；另外，集團亦藉由特許經營模式的擴展，百勝中國將能夠在低層城市和遠端地區獲得更大的市場份額，並提升整體盈利能力。為了推動集團整體收入的增長，百勝中國計劃在2024年至2026年間，通過新增1,500至1,700家門店，特別是在低層城市和戰略地點加速特許經營業務的開展，預期KFC的特許經營店將佔新開設門店的40-50%，另外，Pizza Hut的特許經營店則會佔新開設門店的20-30%。同時，更推出更多低價產品以吸引對價格敏感的消費者，相信可改善同店銷售表現。

預計2024年同店銷售將恢復增長，特別是在引入新產品後，管理層期望能夠改善目前面臨的壓力，特別是2024年第三季度的系統銷售增長4%，管理層預期在2024年將持續這一增長趨勢。市場預計2024年全年收入將達到約120億美元，這是基於每家新開設門店平均貢獻的收入預測，而隨著新店的開設和消費者需求回暖，長期內預期收入將持續增長。另外，預計2024年經營利潤將達到約14.5億美元，利潤率穩定在12.1%，集團亦計劃把股東回報計劃提升至45億美元，預計2024年返還股東的金額將達到15億美元，包括股票回購和現金股息。

市場預期今個財年百勝中國的每股盈利可以達到18.04港元，按年上升15.5%，至於2025年財年則會進一步上升9.9%至每股19.82港元，分別相等於2024年及2025年的預測市盈率22倍及20倍。市場現有24位分析師對百勝中國有進行調研覆蓋，所給予的目標價平均值為433港元，若果以現價計算，股價仍然有12.7%的潛在升幅。雖然股價昨日曾一度升上406.40港元，曾升破今年10月4日及11月8日的位後，便由高位回調，不過，MACD已由之前的熊差轉為牛差，因此，預期股價升勢仍然可以維持。投資者可以在股價返回50天線約365港元水平買入，股價可上望440港元。至於股價一旦跌穿近日低位350港元，則宜先行沽出止蝕。