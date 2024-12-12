洛陽鉬業(3993)股價已返5.8元的支持　或借勢作一波反彈｜彭偉新

洛陽鉬業的主營業務為銅、鈷等有色金屬的開採及生產，集團擁有多個礦山資源，特別是在剛果和中國境內的多個重要項目，集團管理層指出，隨著擴張計劃的推進，集團在銅的年產量將從60萬噸增加至100萬噸，預計到2027-2028年更會達到高峰水平。而集團一直在高品位的銅礦資源上具有競爭優勢，尤其是在KFM礦場，未來4-5年內將繼續保持較高的品位。至於集團現時TFM的生產線在未來幾年內將保持穩定的產量，這有助於應對市場需求外，加上集團對未來業務上的擴展，在已完成的可行性研究報告亦會於2026年提交，擴張計劃的資本支出預估將達到約40億美元，反映集團對未來增長的信心。



市場預期隻團在2027-2028年銅產量將達到100萬噸，顯著提高公司的市場份額。由於在擴產後集團對電力的需求會有明顯的增加，集團與內地的電網公司合作，確保擴張計劃的電力供應，此外，集團投資於水力發電站有助於降低長期運營成本。而且，受惠於原材料價格的降低及生產規模的擴大，集團旗下銅的生產成本預測在2024年將同比下降4-5%，將有助於抵消部分價格波動帶來的影響。由於有市場報告指出，全球銅價在2024年預計將強於市場預期，這將直接影響洛陽鉬業的營收。隨著供需關係的改善及市場對電動車和可再生能源的需求增長，銅的價格預計將持續上升，有助帶動洛陽鉬業的整體營收增長。

市場預期2024年全年每股盈利為0.62港元，按年上升93.3%，至於2025年則再按年上升7.5%，令到2024年及2025年的預測市盈率分達到9.9倍及9.3倍。（資料圖片）

另外，隨著全球經濟復甦和新能源汽車需求的增加，對銅及鈷等金屬的需求預計會持續增長，這將直接推動洛陽鉬業的銷售增長。其中，鈷的市場價格則受到電池需求的強勁推動，鈷的價格將回升至每磅30美元以上。另外，銅價格的預測範圍大約在每噸8,000至9,000美元之間，這一價格水平將有助於提升公司的毛利率。按現時集團的營運數據所示，預計2024年集團的毛利率能保持在30%水平，但隨著擴張計劃後的產盙增加，相信2025年的毛利率有望可以升上32%至36%之間。市場預期2024年全年每股盈利為0.62港元，按年上升93.3%，至於2025年則再按年上升7.5%，令到2024年及2025年的預測市盈率分達到9.9倍及9.3倍，在估值上仍然屬於較合理的水平。

市場預期洛陽鉬業的目標價平均值為8.40港元，較現價仍然有超40%的上升空間，至於技術走勢來說，股價在8.50港元水平兩次見頂後回落，股價跌返9月低位水平並於5.60港水平企穩後並形成橫行支持，若果以早前回調走勢的總跌幅按黃金比率38.2%作為反彈目標，股價有望升上6.70港元，投資者可以在5.80港元水平買入，只要股價未有失守5.50港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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