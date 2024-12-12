越南直擊｜Jollibee東南亞門店數目超同行　冀成全球餐飲股五大

菲律賓快餐巨頭Jollibee 快樂蜂（菲律賓：JFC）越南第200家門店今日（12日）開業，正努力躋身全球市值五大餐飲公司之一。



該門店位於胡志明市的郊區，裝修風格仍是Jollibee一貫沿用的紅白色，Jollibee蜜蜂吉祥物亦相當搶眼，而店員均是越南本地人，充滿東南亞風格的熱情。

該店餐品價格符合當地消費水平，一個炸雞餐售價5.5萬越南盾，折合約17港元，有顧客稱此價格是同類型快餐品牌的三至四倍。

Jollibee目前在越南擁有200家門市，是集團的第二大市場，僅次於擁有1,259家門店的菲律賓。此外，美國是第三大市場，擁有150家門店。

Jollibee於越南第200間門店今日（12日）開幕。（黃文琪攝）

Jollibee於越南第200間門店今日（12日）開幕。（黃文琪攝）

Jollibee於越南第200間門店今日（12日）開幕。（黃文琪攝）

東南亞市場門店數目遠超同行

集團行政總裁Ernesto Tanmantiong表示，Jollibee年內在越南已經開設40家門店，將繼續在越南擴張，「相信很快在越南開至300間Jollibee門店」。

他又指，集團視東南亞市場為增長核心，目標成為全國乃至全球第一快餐品牌，另外冀躋身全球市值最大的五家餐飲公司之一，稅前收益在2028年前可增三倍。

於東南亞擁有1390間門店

集團歐洲、中東、亞洲和澳洲（EMEAA）總裁Dennis Flores表示，2005年在越南開設了第一間門店，現時已有200間門店，「人口」是Jollibee 考慮進軍市場的關鍵，越南擁有龐大的人口，與菲律賓鄰近，極具潛力。

集團表示，目前在東南亞市場Jollibee 擁有1,390間門店，遠超同行麥當勞（755間）、KFC肯德基（382間）。