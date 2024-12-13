置富產業信託　受惠資產提升及租戶組合優化帶來利好｜彭偉新

置富產業信託(0778)於天水圍+WOO嘉湖二期的翻新工程經過歷時三年後，已於今年7月正式完成，並成為了全港首個商場的翻新項目獲得「綠建環評金級認證」。而是次翻新，除了對商場整體室內設計、間隔及空間進行了重新規劃外，並引入了更多的設施提升顧客的購物體驗，而且亦引入了更多的可持續元素。另外，商場內加入了包括戶外兒童遊樂設施、互動感應牆、LED螢幕互動遊戲等設施外，更專設了殘障人事通道、母嬰室及智能洗手間等，打造一個更加包容、無障礙的便利環境。而在完成翻新工程後，置富產業信託更優化了原有的租戶組合，以迎合街坊的生活需要，其中，除了新引入了一間24小時營業的健身中心外，在餐飲方面引入了更多的人氣食肆，而新進駐的餐飲品牌迅速地受到街坊顧客的歡迎，該等都是集團為顧客所作出的貼心安排。



截至今年6月30日止，+WOO嘉湖的出租率已回升上93.4%，而且基金旗下的物業組合出租率呈現上升趨勢下，集團的整體出租率已由一年前的94.1%升至2024年6月30日的94.8%，即使個別行業的減租情況拖累了物業組合的租賃表現，但置富Malls的租賃需求仍然能保持穩定，今年新簽租約合共42.4萬平方呎，租戶的續租率維持在83%，而當中餐飲行業及教育服務行業等兩大租戶的續租租金更略有上升。置富產業信託在今年上半年的收益及物業收入分別為8.71億港元及6.33億港元，按2023年下半年計只微跌0.6%，另外，集團把55%的債務轉換為定息債，有效令到財務成本維持穩定。

置富產業信託的基金合理價值會相當於5.15港元，即以現價4.00港元作為買入價計算，預期回報率可以有超過28%。（資料圖片）

現時投資市場對企業是否能符合「可持續發展」的關注度明顯較過去幾年為高，主要是多個國際組織包括CFA及MSCI等，積極地推動「可持續發展」投資，令到不少國際大型機構投資者在挑選目標企業時，亦加入了考慮到企業在ESG中的投入程度，又或者是否已獲得公認的ESG評級機構的背書。由於置富產業信託是香港第一間致力於實現科學基礎減量目標倡議（SBTi）的房託基金，並已訂立了在2030年前達到溫室氣體排放減少46%的目標，加上在旗下商場安裝超過1,000塊太陽能板，並增設電動車充電設備，以及各類的廢物回收，努力實行「可持續發展」的方向。另外，集團亦定期組織和參與社區關愛活動，並與慈善機構合作舉辦市區農耕項目，更把收成損贈予社區及慈善機構。因此，相信會有更多打著支持ESG旗號的機構投資者會對置富產業信託基金產生興趣。

而本港立法會於本周會議中就《2024年印花稅法例（雜項修訂）條例草案》，落實豁免房地產投資信託基金的轉讓的印花稅，此舉相信將提升本港上市的房託基金的競爭力，從今年12月21日起開始，投資者在買賣房託基金股份或單位轉讓將獲得印花稅的豁免，有助進一步降低房託基金的交易成本，以及提高在房託基金上的投資回報率。集團在今年上半年可分派的收益為3.695億港元，並按100%的派息比率分派，每單位可獲派18.23港仙，若果以現價計算，年度化派息回報率更可以達到10厘水平，不單高於2年期美國國債孳息率超過5.7厘，更高於其他大部份在本港上市的房託基金的派息回報率，因此，置富產業信託的投資回報率屬於非常吸引的水平。

另外，若果以其他流通性較佳、並在本港上市的房產信託基金的派息回報率7.8厘作為參考，置富產業信託的基金合理價值會相當於5.15港元，即以現價4.00港元作為買入價計算，預期回報率可以有超過28%。不過，若果股價持續回調並失守3.80港元的話，則可以先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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