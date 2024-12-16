德翔海運(2510)短期可以受恵於東南亞貿易之預期增長｜彭偉新

雖然在明年1月20日候任美國總統特朗普上場後，將會對多個國家的產品大幅提高關稅，相信會對全球貿易總額會帶來衝擊，理論上對於海運行業會帶來極大的摧毀性影響，不過，由於美國所徵收關稅的國家主要仍然以中國、加拿大、墨西哥，又甚至部份歐洲國家，對於部份以非美洲市場，又甚至只集中在東南亞市場的航運公司來說，其真正影響相信會以心理影響多於實際的影響。其中，德翔海運是一家主要專注於亞太地區的內部航運公司，超過90%的業務來自亞太地區。該公司目前運營43條航線，覆蓋16個國家和地區，提供高頻率的航運服務。德翔的業務模式包括定期航運服務，尤其集中於中國的大灣區，這使其能夠在市場中保持競爭優勢。



由於現在有不少海外企業為避開西方國家對中國實施更高的關稅，繼而紛紛把生產基地搬至東南亞地區，在亞洲中產階級的擴大以及供應鏈的多樣化，將持續推動內部亞太貿易的增長。與長途航運路線相比，內部亞太航運的供應增長較為緩慢，這將有利於德翔的市場地位。集團現時所營運的船隻之平均船齡只有3.5年，較行業的平均船齡達14年明顯較低，令到集團在營運成本上會較行業為低，加上集團主要客戶為中小型企業，客戶對運輸費用的敏感度較低，亦意味著集團有較高的盈利空間。

現在有不少海外企業為避開西方國家對中國實施更高的關稅，繼而紛紛把生產基地搬至東南亞地區。（資料圖片）

隨著特朗普政府可能重啟關稅政策，企業將在2024年12月開始提前備貨，以避開即將到來的關稅，這將促使運輸需求在2024年年底前激增。加上由於2025年農曆新年會在2025年1月，預期在此期間將出現前置需求的高峰，特別是對於非即時性貨物。而且集團在租賃市場的依賴程度較低，平均只有18%的租賃比率，使其能夠在運營中維持較低的成本結構，進一步增強盈利能力。而集團在2023年的毛利率為19.8%，淨利潤率則為2.4%，不過，由於2024年以及2025年的整體航運需求仍然強勁，市場預期在2024年的毛利率及淨利潤率會增加至39%及24.8%，至於2025年的毛利淨及淨利潤率，更預期維持在21.8%及10.1%。

市場預期德翔海運的2024年及2025年每股盈利分別為1.45港元及0.50港元，以現價計算的預測市盈率分別為2.9倍及8.5倍。以11個財務模型計算集團的合理值，平均值為4.64港元，按現價計算仍然有9.1%的上升空間。至於市場現時暫時只有一位分析師對其有進行調研覆蓋，目標價為6.10港元。股價上市後的高低位波幅維持在3.80港元至4.80港元之間，若果以上市後最高水平4.80港元計算，則仍然有12.9%的潛在升幅，投資者可以等股價返回4.20港元買入，上望4.80港元，只要股價未有失守4.00港元，暫時可以毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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