中國聯通(0762)股價被低　合理價應該為8.2元｜彭偉新

由於市場預期大市仍然只會維持反覆，未見到有強勁的上升動力可以拉動整體恒指返回上升走勢，令到不少資金都轉而流向中特股，主要是因為該等股份的估值一向都會較市場合理水平有較大的折讓，當資金為避開短期大市波幅的時候，便會有更大的意欲去買入該等波幅較少，而估值低企的中特估股份，尤其是市場相信中特估未來的股價有機會在市值管理下，股價會逐步接近其合理價。



市場預期中國聯通2024年的每股盈利可達0.72港元，同比上升7%，以現價6.93港元計算，預測市盈率約相等9.4倍。由於內地電信市場收入仍然能維持高單位幅度的穩定增長幅度，中國聯通在2025年的全年每股盈利預期為0.79港元，即預測市盈率會下降至8.6倍水平，預期會維持過去2年超過50%的派息比率，相信今明兩年的每股派息分別為0.36港元及0.38港元，較過去10年任何一年為高，以現價計算，預期今明兩年的股息率均可以達到5.1厘以上。

股價於過去52周累計上升 43.62%，股價表現跑贏恒生指數。（資料圖片）

中國聯通上日以 6.93 港元收市，全日上升 0.18 港元或 2.66%。集團過去5年的平均Beta值為 0.75，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 7.8 港元，而最低位則曾見 4.45港元，股價於過去52周累計上升 43.62%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 6.93 港元計，中國聯通的股價較 50 天線高出 3.55%，另外，現價亦較 200 天線高出 8.15%，在技術走勢上仍然未有出現估值過高的情況，而且在股價走勢短期有望繼續偏強下，有機會見到股價可以作進一步上升。

中國聯通股價於去年12月份由低位4.45港元持續反彈下，股價於今年6月曾升上高位7.76港元後一度回調至8月份低位見5.88港元後，股價曾再度升返6月份高位，並曾高見7.80港元後，才再度作出回調，股價最低曾跌返11月中的6.22港元後，走勢逐步作出反彈，已於昨日再度升返高位見6.98港元。雖然9天RSI仍然未能向上突破70水平，但由於MACD已成功升破訊號線，形成了牛差距走勢，更於近日見到MACD重返正數水平，反映股價已經見底並有望作進一步的上升。若果股價能向上突破7.10港元的話,股價有望重返跌浪起步位見7.80港元。

投資者可以在6.90港元水平買入，以估值計算，13位有對中國聯通有進行調研的分析師目標價為8.18港元計算，現價仍然有17%的上望空間，不過，暫時仍然只會以前頂部7.80港元作為短期反彈目標，至於止蝕水平則以20天線，若果失守20天線宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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