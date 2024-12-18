中國石油(0857)短期受惠油價上望空間｜彭偉新

雖然市場對國際油價的短期走勢仍以偏淡為主，尤其是OPEC+仍然需要以延長減產期作為支持油價的手段，再加上沙地將會下調1月份向亞洲供油的價格，均成為主要壓低油價的利淡因素。不過，由於冬季北半球對取暖用油的需求仍然強勁，因此，暫時WTI油價未會大幅跌穿67美元一桶水平，反而近日在升返70美元水平後，仍然有望作進一步的反彈，對中資石油股的短期走勢仍然會有正面的支持作用。中國石油的業務主要分為上游油氣開採、新能源、煉油化工及銷售業務。2024年前三季度，油氣與新能源部門的收入達到6784.52億元，同比增長4.7%，增長相對穩定，雖然煉油化工與新材料部門的盈利出現回落，但天然氣銷售業務在同期間實現了4,248.55億元人民幣的收入，同比增長8.2%。



雖然今年第三季國際油價下跌，但中國石油仍然能成功克服了這一挑戰，實現了淨利潤439.11億元，環比增長2.29%，而天然氣銷售部門在2024年前三季度的收入和利潤均顯著增長，顯示出該業務的潛力和盈利能力提升。加上在油氣與新能源業務中，EBIT在第三季度環比提升，顯示出公司在成本管理上的有效性。該等正面因素，成為支持繼續看好中國石油的正面因素。市場預期今明兩年油價仍然會較為穩定，而在現水平的油價下，中國石油的2024年及2025年每股盈利分別為3.07港元及3.38港元，相等於兩年的預測市盈率6.2倍及5.7倍水平。

中國石油股份過去兩年的平均派息比率為 51%，而集團今個財年已派發 0.45 元的追蹤年股息，相等於 7.81 厘的追蹤年股息率。（資料圖片）

中國石油股份過去兩年的平均派息比率為 51%，而集團今個財年已派發 0.45 元的追蹤年股息，相等於 7.81 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.48 元，相等於 8.34 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 6.95 厘為高。中國石油於上個交易日以 5.77 港元收市，全日上升 0.01 港元或 0.17%。集團過去5年的平均Beta值為 0.81，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 8.6 港元，而最低位則曾見 4.79港元，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 5.77 港元計，中國石油股份的股價較 50 天線低 0.81%，另外，現價亦較 200 天線低 16.63%，在估值上仍然屬於估值偏低的股份。

中國石油股價於7月初曾升上最高位8.60港元後見頂回落，而且更在反覆回調下，最低位曾跌至9月份5.34港元水平，其後股價一度作出反彈，成功升抵保歷加通道頂部後再度回落，更於11月多次跌返9月份低位水平後走勢回穩，並於12月初成功升破20天線阻力。由於預期油價短期有機會向上試回72美元的阻力，有助中國石油股價繼續作出反彈。投資者可在5.70港元水平買入，以整個自高位8.60港元開始回調的跌幅，以38.2%作為反彈目標計算，股價有機會升上6.60港元。至於股價若能企穩在前底位5.40港元以上，則毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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