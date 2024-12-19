華潤電力 (0836) 將受惠內地第三季度風資源轉好｜彭偉新

華潤電力是一家中國領先的綜合性電力公司，專注於火電、風電和太陽能等多元化發電業務，並積極拓展可再生能源領域以提高裝機容量和發電量。集團致力於可持續發展，透過技術創新和能源管理服務提升能源使用效率，並在全國各地提供穩定的電力供應。隨著內地對環境保護的重視，集團增強其在清潔能源市場的競爭力。自2024年下半年以來，集團的風電發電量顯著增長，特別是在第三季度，風電發電量同比增長26.3%至97億千瓦時，而9月份更是達到52.6%的同比增長，該增長幅度主要受益於風資料的改善及集團的新並網風電裝機。

由於新風電項目的佈局和並網，集團的風電發電能力將持續提升，預計2024年風電發電量將增加至432億千瓦時，較之前預測上調3.3%。更重要的是，集團繼續在風電裝機容量的提升下，預期可以為集團帶來穩定的增長潛力，特別是今年集團在風電的發電量同比的增長非常明顯，在集團積極增加裝機量下，只要未來風況持續對集團利好，將為集團未來的收入帶來更大的上望空間。另一方面，由於國家積極解決發電企業的新能源應收補貼問題，有助於減少集團的應收賬款積壓所產生的財務壓力，從而提升公司的現金流和盈利能力。

至於集團的毛利率在過去幾年持續有改善，並由2022年毛利率只有9.09%，2023年顯著上升至15.44%，預計2024年將進一步增加至20.98%，反映集團在提升毛利方面的努力取得了良好成果。另外，集團的淨利率亦有持續得到改善，集團2022年淨利率為6.82%，2023年上升至10.65%。預測2024年淨利率將達到14.50%，在純利率持續上升下，有助拉升華潤電力的整體估值。

市場預期華潤電力2024年的每股純利為3.07港元，而2025年更進一步上升至3.38港元，兩年的增長率均為10%，以過去5年的派率比率平均值45%計算，預期2024年及2025年的全年股息分別為1.38港元及1.52港元，以現價計算相等於7厘及7.7厘，屬於相對吸引的水平。華潤電力股價近日在跌至11月低位17.60港元水平後，其9天RSI已先行在9月時見底，形成了RSI牛背馳走勢後，股價有見底的訊號，而且在股價近日升破20天線，而9天RSI更已升破70水平，股價有機會作進一步的上升。若果按整個自7月高位25.45港元開始形成的跌浪總跌幅，以61.8%作為反彈目標計算的話，股價可以上望22.50港元，只要股價能企穩在20天線之上，暫時毋須沽出止蝕，投資者可以在19.50港元水平買入。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。