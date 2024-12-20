滔搏(6110)相信可以受惠庫存水平於2025年回復正常｜彭偉新

滔摶的主要是在內地經營運動服裝及鞋類零售業務，專注於運動品牌的經銷及零售。集團擁有多個自有品牌及代理品牌，包括Adidas、Nike、Puma等，並以線上和線下相結合的方式進行銷售，集團在全國擁有廣泛的零售網絡，並積極推進數字化轉型，提升顧客體驗和運營效率。受到經濟大環境向淡的影響，集團去年的整體表現偏弱，總銷售額同比下降約5%。毛利率為41.7%，但淨利潤率只有5%水平，而今個財年第三季度，滔博的總銷售額約為27億元人民幣，同比下降約6%。儘管整體銷售有所下滑，線上銷售增長超過20%，佔總銷售的約40%。毛利率為38.8%，較去年同期有所下降，淨利潤預計約為1.1億元人民幣，下降約30%，而庫存銷售比率為4-5個月。



雖然過去兩年集團面對內地經濟放緩所影響，形成毛利及純利均見回落，主要是受到市場旳競爭進入白熱化，特別是行業集中度相對較高，市場份額主要集中在幾個大型品牌手中。新進品牌難以在短期內獲得顯著市場份額。不過，管理層有信心在未來一個財年有機會扭轉逆境，主要是預計將通過促銷策略在2025年初達到健康庫存水平。另外，集團2024年第三季度，線上銷售同比增長超過兩位數，佔零售總銷售的約40%。這顯示出公司在數字化轉型上的成功，預計將持續促進收入增長。而且新產品佔11月庫存的70-80%，且同比持平。隨著新產品的推出，有助於吸引消費者並提升銷售。

滔搏 (6110) 的日線圖走勢。（圖1）

滔搏於2024年12月19日以 2.92 港元收市，全日下跌 0.04 港元，跌幅為 1.35%。集團過去5年的平均Beta值為 0.55，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 6.28 港元，而最低位則曾見 2.11港元，股價於過去52周累計下跌 51.48%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，若以現價 2.92 港元計，滔搏的股價較 50 天線高出 12.17%，不過，現價則較 200 天線低 32.14%，反映股價的技術走勢未有出現一面倒的下跌，而且估值上亦未有出現過高的水平。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.5 倍，較追蹤市盈率為高。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.98倍，而市賬率則為 1.81 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.62 倍，企業價值對收入為 0.62 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 7.57 倍。滔搏股價於今年5月反彈至5.72港元再度見頂後，便持續下行並一直受制20天線，其後股價最低曾一度跌至2.11港元後，股價由低位反彈並升破20天阻力，一度升上4.05港元後再度回落至2.22港元後回穩，由於股價在見底前，9天RSI已先行見底回升，在股價回升下形成了RSI牛背馳勢，投資者可以在2.90港元水平買入，若果以高位5.72港元回調至低位2.11港元的跌浪總跌幅，按黃金比率38.2%作為反彈目標，可以上望3.50港元，至於跌穿20天線則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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