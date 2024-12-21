北都｜甯漢豪﹕年內開展開發意向調查　招標工作明年下半年啟動

政府早前公布北部都會區會推出3個片區開發模式試點，包括新田科技城﹑洪水橋及粉嶺北，每個區域的土地面積達10公頃至20公頃，會在今年內招收意向書，最快在明年推出招標。發展局局長甯漢豪出席《港台》節目上表示，北都片區開發意向調查會快將開始，屆時會將文本上載。資料包括每個片區土地，以及當局希望何時做好土地平整及交回政府﹑發展年期等細節。



她又指出完成意向調查後，便可以知悉潛在的發展商對相關片區的要求。當局聆聽意見後會訂出招標條款，對日後成功招標有信心，並表示招標工作會在明年下半年至2026年進行。

談及今年內政府賣地成績時，甯漢豪指出過去1年本港經濟仍未回復至希望見到的情況，地產熾熱度不如以往，影響發展商投地意欲，地價收入不如預期是可以理解。相信隨著經濟轉好，亦會受惠。她又表示政府無意重推勾地表制度，認為會造成市場信息混亂，亦強調政府不會放棄推地主導權。