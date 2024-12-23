吉利汽車受到旗下電動車業務推動　股價短期仍然向上｜彭偉新

吉利汽車是內地主要電油汽車的生產商，早前集團因欠缺電動車的概念，被其他電動車競爭對手所超越，令到股價一直反覆下跌，直至近年積極在電動車方面取得突破，令到集團再度成為汽車市場，以及股票市場的焦點。主要是因為集團擁有強勁的新車型管道，加上內地政府相信在未來幾年仍然需要繼續為汽車行業推出更大的補貼，以支持行業進行以舊換新推動整體行業繼續擴展。由於旗下的極氪汽車在ZEEKR與LYNK合併後，整個基本面得到明顯的改善，在現時的混合平台推動下，相信集團2025年的核心盈利將會強勁增長或超過50%。



雖然行業龍頭比亞迪要求供應商明年供貨時需要減價一成，反映整個行業的競爭激烈，相信在成本減省方面，將會是吉利汽車在未來一年會投放更多力量去改善的主要方向，而且吉利汽車專注於汽車及相關組件的製造與銷售，會繼續透過其子品牌如Lynk和Geometry，擴展新能源車的產品線。合併Zeekr與Lynk & Co的計劃旨在提升運營效率，並加速新車型的推出，特別是在中、高端汽車市場，更會是未來集團的主要營運方向。

市場預期吉利汽車未來幾年的銷售量將持續增長，2025年預期達到245.2萬輛，並在2026年達到282.5萬輛。（資料圖片）

市場預期吉利汽車未來幾年的銷售量將持續增長，2025年預期達到245.2萬輛，並在2026年達到282.5萬輛。隨著新車型的推出及市場需求的回升，吉利汽車的市場份額及盈利能力有望持續改善。集團的毛利率從2022年的14.1%上升至2023年的15.3%，預測2024年將進一步增至15.4%，至於淨利潤率方面，由2022年的3.5%輕微下降至2023年的2.9%，不過由於極氪的熱賣，預測集團2024年的淨利潤率會顯著上升至6.3%。市場現時有26位分析師有在吉利汽車的調研進行覆蓋，而目標價較為分散由11港元至23港元之間，中位數則約只有17.50港元，不過，現價仍然較目標價低12.5%。不過，若果以12個財務模型計算吉利汽車的合理價值，則平均值則有21.76港元，較上周五的收市價仍有42%的上升空間。

吉利汽車股價於2022年3月由10.00港元開始反彈，股價曾一度升上19.20港元後再度見阻力，而且在反覆回落下，除了向下跌穿2022年3月低位10.00港元外，更形成一浪低於一浪走勢，最低曾跌至今年1月時低位見7.24港元後終於見底，尤其是在股價於1月見底前，9天RSI已先行在2023年12月見底，令到RSI出現底背馳走勢，雖然股價曾在今年5月升上10.56港元再度見頂，不過，股價即使回調，亦未有跌穿7.24港元的低位，更在8月開始見股價明顯反彈，除升破20天線及50天線阻力外，更形成了一浪高於一浪，升跛了5月時高位，而且更成功收復整個自2022年5月高位所形成的跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。預期股價在短期回調下，未有失守20天線支持後，有望繼續反彈，並以2022年高位19.20港元作為最後反彈目標，非常貼近市場上主要券商給予的目標價集中位置。投資者可以等股價先行作出回調，在15.00港元水平買入，上望19.00港元，至於股價一旦失守50天線，宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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