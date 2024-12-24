申洲國際(2313)股價回調已完成　可受惠產能及毛利率擴張｜彭偉新

申洲國際主業是為全球知名品牌提供ODM服務，主要產品包括運動服裝及休閒服飾。雖然集團2023年的營業收入同比下降10.12%，只有249.70億元人民幣，但今年下半年收入跌幅有所縮窄，反映出市場需求逐漸回暖，而且在集團成本控制方面的改善下，毛利率提升至24.3%。由於環球經濟處於不確定狀態，集團主要客戶如Nike和Adidas的訂單量有所減少，不過優衣庫的訂單增長郤彌補了部分訂單的流失。



目前整個紡織行業正處於過渡期，面臨需求不穩定的挑戰，尤其在全球市場需求回升緩慢的背景下，申洲國費的整體銷售增長受到影響，除了需求不足外，集團同時亦要面對營運成本上升，尤其在原材料和勞動力成本方面，集團需應對成本壓力，並調整價格策略以保持盈利能力。市場預期申洲國際2024年全年每股盈利為4.16港元，按年上升24.9%，至於2025年則維持13.7%的升幅，每股盈利為4.73港元。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 15.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.7 倍，較追蹤市盈率為低。

市場預期申洲國際2024年全年每股盈利為4.16港元，按年上升24.9%，至於2025年則維持13.7%的升幅，每股盈利為4.73港元。（資料圖片）

主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.46倍，而市賬率則為 2.5 倍，整體估值仍然屬於合理水平。申洲國際過去一年的派息比率為 60.75%，而集團今個財年已派發 2.12 元的追蹤年股息，相等於 3.51 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 2.5 元，相等於 4.14 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 2.02 厘為高。現時市場上共有21位分析師對申洲有進行調研的覆蓋，現時目標價範圍由55港元至121港元不等，不過，以平均值90.5港元計算，現價仍然有接近50%的上升空間，

申洲國際股價自今年6月再度反彈至85.95港元水平後，貼近5月時高位86.90港元後，股價便再度開始回調，更形成了一浪低於一浪走勢，股價一度跌返9月低位54.80港元，而且股價更一度跟隨大市作出大幅反彈，升上74.65港元後再度回落，不過，股價未有再跌返之前低位外，更逐步形成了收窄走勢，股價低位形成了一底高於一底下，股價近日已再由收窄走勢底部反彈並重返20天線以上水平。投資者可以在60港元水平買入，雖然股價未必可以在短期內升上分析員給予的目標價90港元水平，但短期有望向上升返12月10日高位60港元水平，反彈幅度亦有10%。至於股價一旦失守12月5日低位56.6港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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