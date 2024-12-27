中國石油(0857)受惠經濟政策推動需求　繼續彈上6.65港元｜彭偉新

中國石油是內地最大的石油和天然氣生產及供應公司之一，主要業務涵蓋石油勘探和生產、煉油、化工及天然氣的開發和銷售。隨著全球能源需求的增長及中國經濟的持續發展，中國石油將受益於多個因素。現時對中國石油的利好因素有以下幾個，其中，冬季供暖需求的增加將推動天然氣價格上漲，有助於公司業績改善。中期而言，政府對天然氣價格政策的放寬及環保法規的推動，將促進其業務的穩定增長。長期看，隨著可再生能源的轉型及技術創新，中國石油的多元化發展策略將使其在新興市場中保持競爭力。而從第三季度業績顯示，中國石油的淨利潤達到439億元人民幣，優於預期，主要得益於天然氣部門的強勁表現。



市場預期中國石油的2024年及2025年的每股盈利預期無明顯的升幅，分別只維持在0.96港元及0.95港元，令到集團的遠期市盈率只有6.9倍及7.0倍，不過，由於派息比率增加，令到派息比率由2016年以來持續上升，股息率由2019年至2024年期間，一直維持在6.6厘至15厘水平，近日股價反覆回落後，已帶動追踪股息率由之前只有6.5厘水平重返12厘水平。市場上現時共有17位分析師對中國石油有維持調研的覆蓋，他們所給予的目標價平均值為7.86港元，仍然較現價6.03港元擁有30%的潛在上升空間。

北水投資者近日再度加大買入中資石油股份，尤其是中國石油，主要是近期市場再度炒賣中特估股份，令到中石油的股價反覆回升，而北水投資者由9月底開始重新買入中國石油的股權，由佔已發行股份的18.59%，加注至12月20日的22.48%，未夠3個月便加注了約3.89個百份點，升上半年以來最高水平 (見圖1)。

北水投資者在中國石油(0857)的持股比率變化。（圖1）

中國石油股價近日終於成功向上突破20天線及50天線阻力，而且9天RSI更已成功重返70以上水平，暗示整體技術走勢有望進一步轉強，股價在升破自今年7月高位8.60港元開始形成的下跌軌阻力後，確認股價在5.45港元已形成了見底，並可以按整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，可以上望整個自8.60港元開始形成的跌浪總跌幅38.2%反彈目標約6.65港元水平，投資者可以在6.00港元水平買入，股價可逐步升上6.65港元，只要股價未有再向下跌穿20天線支持，可繼續持有，特別是近日股價急升後，有望帶動20天線在短期內可以向上升破50天線，形成確認股價見底的黃金交叉走勢，股價更有望反彈至整個跌浪總跌幅的61.8%反彈幅度作目標。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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