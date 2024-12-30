聯想集團(0992)掌PC市場領導地位　受惠AI及雲服務需求增｜彭偉新

聯想集團是全球領先的科技公司，專注於個人電腦、智能設備和雲端服務。其業務涵蓋了PC和工作站、移動設備、數據中心及雲服務等，並致力於創新和數位轉型，中期業務所顯示，集團受惠於AI和雲計算需求上升，尤其是商業客戶對高性能設備的需求推動了AI PC的銷售。而隨著供應鏈恢復和市場需求穩定將提升其出貨量和市場佔有率，另外，全球數位化轉型和智能設備的普及將為聯想帶來持續增長機會。聯想在AI和5G技術上持續投資，推出高效能的商用和消費級產品，而在PC市場中，聯想持續保持全球市場領導地位，並在雲服務領域增強實力，成功在全球範圍內擁有良好的品牌形象。



目前科技行業正處於增長階段，受到數位化轉型和遠程工作的推動，需求穩定上升。隨著AI和雲計算的普及，未來幾年預計將會持續增長，對於AI PC以及雲端伺服器的需求將會持續上升，對聯想集團會帶來更大的發展空間，現時聯想在全球PC市場持續保持領導地位，市場佔有率約為23%。由於市場預期集團會繼續推出高效能AI PC及5G智能設備，滿足市場需求，而且印度的智能手機市場整體銷售增長達三位數，有助推動集團的整體銷售。市場預期集團的2024財年營收可以達到約568億美元，並在2025財年增至約676億美元，按年上升19%。至於集團的EBITDA預計將在2025財年達到約32億美元。

隨著AI和雲計算的普及，未來幾年預計將會持續增長，對於AI PC以及雲端伺服器的需求將會持續上升，對聯想集團會帶來更大的發展空間。（資料圖片）

雖然在原材料成本上升下，以及市場競爭加劇會對集團的整體利潤率產生負面影響，令到集團的毛利率由2021年的27.5%回落至2023年的24.5%，同時更令到淨利潤率由2021年的6.8%跌至2023年的5.5%，不過，集團在過去3年的淨現金流及自由現金流則有明顯的改善，令到集團有機會運用手頭現金作其他更有價值的用途，包括用作增加派息或回購。市場預期集團2025年3月底的財年每股盈利為0.80港元，按年上升26.5%，預測市盈率為13.3倍；至於2026年3月底的財年，每股盈利更會按年上升29%至1.03港元，預測市盈率為10.3倍。

市場上現有19位分析師對聯想集團有進行調研的覆蓋，而目標價的平均值為12.20港元，較上周五收市價10.56港元仍然有15.5%的上望空間。聯想集團股價自今年5月升上12.26港元見頂後，股價已多次重返12.00港元之上見頂，更在近日股價在10月21日升上11.94港元便出現見頂回落，並在9.00港元水平形成見底走勢。股價近日逐步由低位反彈，並升破了20天線及50天線的阻力後，拉動9天RSI亦升破70水平，股價於上周五升跛50天線後，預期股價會繼續反彈，並會以大型橫行頂部12.00港元作為目標。投資者可以在股價返回10.50港元買入，上望12.00港元，若果股價失守50天線9.80港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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