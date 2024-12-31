中海洋石油(0883)股價受惠估值低　及股息比同業高｜彭偉新

雖然過去一年整體的WTI油價維持反覆，而且更由高位持續回調至近日低位66美元水平，影響了中海油的整體股價表現，不過，未有影響到集團的基本盈利能力。尤其是集團的整體毛利率及淨利率均能維持上升，而集團去年的普通股回報率平均值為16.7%，較市場同行只有8.8%為高。另外，2023年的資產回報率達到13.6%，亦高於行業平均值4.5%，反映出中海油的整體投資回報明顯高於同業水平，預期集團進一步加大在圭亞那項目的投入，有助推動整體的產能提升，令到集團整體投資回報繼續跑贏市場的機會能繼續維持。



中海油過去幾年由於油價波幅較大，令到過去5年的派息比率亦較為波動，最低曾得15.57%，而最高則達到77.3%，不過以平均值計算，仍然能達到51%，派息比率仍然處於行業中較高的水平，令到中海油的年股息率得以持續在過幾年穩在7厘以上，當環球利率回落期間，雖然中海油的股價曾一度回落，不過集團仍然能維持較高的股息率，令到對機構投資者的整體吸引力仍然強勁。中國海洋石油過去一年的派息比率為 43%，而集團今個財年已派發 1.25 元的追蹤年股息，相等於 6.71 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 1.48 元，相等於 7.92 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 7.38 厘為高，另外，亦較同業平均只有4.5%的股息率為高，成為了吸引以收息為主要目標的機構投資者入為中、長線持有的對象股。

雖然中海油的股價曾一度回落，不過集團仍然能維持較高的股息率，令到對機構投資者的整體吸引力仍然強勁。（資料圖片）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.4 倍，較追蹤市盈率為高。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到--倍，而市賬率則為 1.16 倍，整體估值並不高。中國海洋石油 (883.HK) 於2024年12月30日以 18.86 港元收市，全日上升 0.18 港元或 0.96%。集團過去5年的平均Beta值為 0.81，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 23.9 港元，而最低位則曾見 12.94港元，股價於過去52周累計上升 43.69%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 18.86 港元計，中國海洋石油的股價較 50 天線高出 5.8%，不過，現價則較 200 天線低 3.31%，技術走勢上未有明顯轉弱。

中海油股價由今年6月底高位23.90港元反覆田落，並於11月最低跌至16.70港元後見底回，股價於12月成功升破20天線並貼著保歷加通道頂部持續上升，股價逐步升上整個跌浪總跌幅的38.2%目標，不過，由於9天RSI成功重返70以上水平，相信股價有望作進一步的上升動力，若果以整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價可以上望21.00港元，投資者可以在18.80港元買入，只要在股價未有失守20天線水平，可以繼續持有並等股價升上21.00港元水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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