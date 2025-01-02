郵儲銀行(1658)可受惠經濟復甦　消費信心及農村政策支持｜彭偉新

郵儲銀行是一家中國大型商業銀行，專注於零售銀行業務，特別是服務廣大農村及中小企業客戶。其業務範圍包括存款、貸款、支付及理財產品，並致力於推動金融普惠。集團可以受惠於中國經濟復甦及消費者信心提升，這將促進零售貸款增長，而隨著政府政策支持農村金融及小微企業發展，銀行的市場需求將進一步增強。另外，集團也可以可望透過數字化轉型提升業務效率，並擴大其客戶基礎。



郵儲銀行於2024年12月31日以 4.58 港元收市，全日上升 0.01 港元或 0.22%。集團過去5年的平均Beta值為 0.38，系統性風險低於大市，即市況波動時，資金會用作為停泊避風險之用，尤其是2025年初相信仍會大幅波動，在市況未有明確方向之前，相信會有較多的資金以郵儲銀行作為避險之用。郵儲銀行在過去52周最高位曾見 5.39 港元，而最低位則曾見 3.35港元，股價於過去52周累計上升 25.21%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 4.58 港元計，郵儲銀行的股價較 50 天線只高出 0.84%，另外，現價亦較 200 天線只高出 5.07%，反映出現水平的股價未有在技術上出現超買的情況，未會出現大幅回調的壓力。

郵儲銀行(01658)於去年8月7日至12月31日期間的資金流狀況。（圖１）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 5.4 倍，較追蹤市盈率稍為高，另外，市賬率則為 0.42 倍，在估值上仍然處於非常低的水平，有望在資金仍追逐估值偏低的股份時，會以郵儲銀行作為對象股份。郵儲銀行過去一年的派息比率為 31.26%，而集團今個財年已派發 0.409 元人民幣的追蹤年股息，相等於9.6厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.45 元人民幣，相等於 10.5 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 5.58 厘為高，相信集團是響應中央鼓勵有能力的內地企業透過不同的方法進行市值管理，以推動股價與帳面值的折讓得以收窄。

郵儲銀行於去年8月5日至去年12月31日期間的股價共錄得11.71%的升幅，同期共錄得53.67 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的43.53 億港元，而散戶則佔當中的10.15 億港元(見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上28.42%；而最低則跌至-3.3%，而到12月31日當日則為28.42%，反映整體資金流的狀況強勁，進一步反映資金看好郵儲銀行的前景。而中國平安(2318)更在上日公佈已持有郵儲銀行的股權達5%的公佈上限，因此，在大型內險股亦大手持有郵儲銀行的股份下，相信股價前景仍然可進一步看好。

郵儲銀行股價於2024年1月由低位3.35港元水平開始上升，曾於去年10月升抵最高位見5.39港元後作出回調，並於12月初時跌至100天線見4.38港元後回穩。除股價回穩外，9天RSI亦成功企穩在30以上，預期股價已見底，投資者可以在4.50港元水平買入，首目標可上望5.00港元，失守之前低位4.38港元則要先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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