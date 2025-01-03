國際天然氣價上升　推動昆侖能源(0135)股價續上揚｜彭偉新

由於美國東岸天氣突然轉冷，令到美國當地的天然氣需求大幅上升，令到整體天然氣價格飊升，雖然未有即時影響到內地的燃氣股可以有上調供氣價的空間，不過，隨著國際燃氣股的股價向好，亦帶動了昆侖能源的股價由近期低位作出反彈，並升破50天線的近日主要阻力水平。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.1 倍，較追蹤市盈率為低。而市賬率則為 1.07 倍。另外，昆侖能源過去一年的派息比率為 42%，而集團在過去一年已派發 0.448 元人民幣的追蹤年股息，相等於 5.73 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.48 元人民幣，相等於6.3 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.31 厘為高。



市場預期昆侖能源2024年的全年每股盈利可以上升4.1%至0.80港元，至於2025年亦再進一步上升6.8%至每股盈利見0.85港元，兩年的預測市盈率分別為10.5倍及9.8倍。昆侖能源於去年8月6日至今年1月2日期間的股價共錄得11.97%的升幅，期間，共錄得3.91 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.11 億港元，而散戶則佔當中的1.8 億港元(見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.75%；而最低則跌至-12.15%，而到1月2日當日則為11.17%，反映出大戶資金流的動力已逐步由弱轉強，並成功升返10%以上水平，有助推動股價作進一步的上升，尤其是股價近期由低位回升，已形成了一短期的反彈走勢，相信在資金流動力仍強勁下，可以進一步推升昆侖能源的股價走勢。

昆侖能源股價自去年4月由250天線水平約6.53港元開始見底回升後，股價成功收復所有的移動平均線阻力後，股價形成了一浪高於一浪走勢，並最高曾升上去年7月高位9.23港元後才形成見頂走勢，當9天RSI向下跌穿70水平，預示股價回調已令到上升動力走弱，令到股價出現反彈見頂，雖然股價再度回調，並再度跌近250天線支持，但股價在跌至9月低位7.08港元後，股價便再度見底回穩，並曾一度反彈上10月時頂部8.62港元後回調，不過，股價一直未有明顯跌穿250天線支持，更在近日股價見成功升破所有的移動平均線後，股價再度升上8.46港元後，昨日跟隨大市作出回調，但仍能企穩在10天線之上，雖然9天RSI再度由70以上水平回落，但在早前已見到20天線成功升破50天線，形成了黃金交叉，因此，股價可以進一步看好，而昨日的小幅度回調未有影響到整個反彈形態。只要股價能成功升破及企穩在8.45港元以上，股價有望繼續反彈，並重返去年7月份的高位9.20港元。投資者可以在股價返回貼近8.00港元水平買入，上望9.20港元，至於股價未有向下跌穿50天線約7.80港元，暫時毋須沽出止蝕。

昆侖能源(00135)於去年8月8日至今年1月2日期間的資金流狀況。（圖1）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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