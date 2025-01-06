從名創優品到布魯可　IP消費股異軍突起｜伍禮賢

上周筆者在本專欄分析了港股的新股市場在2024年的情況，以至今年新股市場的展望，當中曾提及在去年6月底上市的老鋪黃金（6181），該股自上市以來累升逾5倍，成為了年內表現最好IPO，近日股價亦屢創上市新高。另外，雖然內地消費行業仍具挑戰。不過個別消費股自去年開始已經大幅跑赢大市，除了半新股老鋪黃金外，名創優品（9896）及泡泡瑪特（9992）的業績更是借助全球門店版圖持續擴張，支持盈利高增。



泡泡瑪特及名創優品力拓IP產品

名創優品及泡泡瑪特近年均聚焦IP策略和全球化策略，透過拓展IP產品，以及擴張全球門店網絡，實現業績快速增長。當中2024年是屬於名創優品五年戰略規劃實施的第一年， 截至去年9月底全球門店達到7,420間，海外收入貢獻佔比進一步提升至去年首九個月的37%。公司從前期主打品牌「名創優品」的零售銷售，轉化成近年積極深化與外部IP合作，帶來更多消費黏性。筆者相信隨著公司的全球化IP策略，加上全球供應鏈的整合能力，以及名創優品品牌升級戰略為產品單價帶來更高的盈利能力，支持毛利率改善。

泡泡瑪特近年憑藉出色的IP開發和運營能力，推出了諸多深受廣大消費者喜愛的新IP和新品系列，包括大熱的MOLLY及THE MONSTERS系列。加上市場對二次元及潮物等衍生性商品消費需求增加，從而衍生「盲盒經濟」及「谷子經濟」概念，使泡泡瑪特品牌及其旗下IP在全球的認可度得以進一步提升。此外泡泡瑪特在海外多個地標性位置，開設主題店和旗艦，進一步提升了品牌在全球市場的知名度和影響力，從而取得持續上升的銷量表現。

布魯可招股反應熱烈

至於擁有鹹蛋超人IP的內地玩具集團布魯可（0325）近日招股反應亦十分熱烈，公司的專利佈局超過500個，亦具備原創IP能力，「食正」近期相關概念的熱潮。公司2021年至2023年收入年均複合增長率到達63%，去年上半年的收入更按年大增近2.38倍至10.46億元人民幣。毛利率亦從2021年的37.4%增長至2024年6月底的52.9%。在目前相關概念股份熱度不減之下，料布魯可上市後亦有較大機會受到資金追逐。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。