四層面剖析歐洲股市前景　暫宜採取偏保守策略｜伍禮賢

雖然上半年歐洲各國通脹高企，歐央行持續加息，但歐洲股市受益於能源危機緩解、經濟衰退程度遜預期及估值便宜等背景下，歐洲三大股市曾創歷史高位。然而，歐洲市況在未來仍有機會受到一些不明朗因素影響，以下將分幾個層面作出分析。

首先，在通脹層面，雖然歐元區CPI於去年11月起至今逐步下跌，惟應當心通脹短期或再度抬頭。近期能源價格再度上漲，最新澳洲工人威脅罷工導致歐洲上周天然氣價格急彈。根據歐洲天然氣指標：荷蘭TTF天然氣期貨，在上月一度見6月中旬以來高位；國際油價亦因國際能源署IEA預期8月全球石油需求量創下新高，叠加OPEC+、沙特阿拉伯、俄羅斯減產而上揚。此外，歐元區最新6月的失業率為6.4%，降至記錄低位，失業率低企或加速通脹捲土重來。

第二，在經濟數據方面，歐元區經濟前景令人憂慮。雖然目前通脹放緩，但製造業PMI反覆下行，零售銷售也持續疲弱。再者，歐元區的廣義貨幣（M2）供應持續下滑，今年6月份M2供應按年下跌0.5%，為有紀錄以來首次錄得負值，比當年歐債危機時更差。上述數據意味歐洲宏觀經濟收縮，貨幣供應量減少，或對股市估值構成壓力。同時，我們亦不容小覷歐央行加息的決心。根據隔夜利率掉期，目前市場料仍有近六成概率於9月加息；即使9月暫緩加息，惟歐元區7月核心CPI按年增長5.5%，強於預期，故不建議低估歐央行在第四季加息的機率。

第三，在數據統計方面，根據彭博數據，歐洲三大股市（德國、法國、英國）在過去25年的統計，於9月平均回報均錄得負數，同時下跌機率均超過五成。三個市場過去三年平均波幅分別為17.99%、18.26%、14.53%，而年初至今，德國及法國股市已上揚約14%，料本年内再上行空間不多。

至於估值方面，目前德國、法國及英國股市的預測市盈率分別約為11.29倍、12.68倍、10.83倍，均處於五年平均之下，反映目前估值不算太高。不過，綜合上述理據，我們相信今年的升幅或已反映歐元區的經濟復甦預期，合理估值未必成爲支撐股市的理據。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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